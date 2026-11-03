Armando González atraviesa un momento complicado en el Olympiacos, pues acumula dos partidos consecutivos sin recibir minutos bajo las órdenes de Imanol Alguacil. Primero quedó fuera de la convocatoria para el compromiso de la Copa de Grecia, que tuvo que observar desde las gradas, y posteriormente permaneció en la banca durante todo el encuentro de liga contra Kifisia. Sin embargo, la Hormiga tendrá una nueva oportunidad para demostrar su calidad este miércoles en la Europa League, una competición en la que ha respondido con goles y donde las opciones del entrenador español para el ataque serán más limitadas.

Y es que, a pesar de las pocas oportunidades que ha recibido desde su llegada al fútbol griego, Armando González ha conseguido marcar dos goles en apenas tres partidos disputados de la Europa League. El canterano de Chivas aprovechó sus ingresos como suplente contra el Olympique de Marsella y el Sparta Praga, demostrando que puede marcar diferencias incluso cuando dispone de pocos minutos. De hecho, su anotación contra el conjunto checo terminó siendo decisiva para conseguir la victoria, por lo que resulta sorprendente que Imanol Alguacil todavía no termine de darle continuidad dentro de sus alineaciones.

Sin embargo, el panorama ha sido muy diferente en la liga de Grecia, donde la Hormiga ha perdido protagonismo a pesar de encontrarse en buenas condiciones físicas. Después de recibir la titularidad en la goleada contra Kalamata, el delantero mexicano quedó fuera del encuentro de copa y posteriormente no ingresó ni un minuto frente al Kifisia, a pesar de haber realizado ejercicios de calentamiento. Estas decisiones han generado cuestionamientos entre los aficionados, especialmente porque Roman Yaremchuk y Marius Mouandilmadji tampoco han conseguido mostrar una contundencia constante, mientras que González ha aprovechado varias de las oportunidades que ha recibido.

La buena noticia para el atacante mexicano es que Marius Mouandilmadji no está inscrito para disputar la Europa League, por lo que Imanol Alguacil tendrá menos alternativas para ocupar la posición de centro delantero. Esto significa que la principal competencia de Armando González para enfrentar al Stade Rennes será Roman Yaremchuk, quien ha recibido mayor confianza del entrenador en los compromisos recientes. Por eso, el partido de este miércoles representa una oportunidad importante para que la Hormiga recupere protagonismo, aunque todavía habrá que esperar para conocer si finalmente aparece como titular o vuelve a comenzar desde la banca.

El encuentro entre Stade Rennes y Olympiacos se disputará este miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 9:30 de la mañana, tiempo del centro de México, en el Roazhon Park de Rennes, Francia. Para los aficionados mexicanos que quieran seguir el desempeño de Armando González, la transmisión está anunciada a través de Claro Sports Premium en YouTube, ESPN 2 y Disney+ Premium, por lo que será necesario contar con acceso a alguna de estas plataformas o servicios. El compromiso será especialmente importante para el canterano rojiblanco, quien buscará volver a sumar minutos y demostrar que merece un lugar más importante en el ataque del conjunto griego.

Armando González pinta para ser convocado a la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre

Además de intentar recuperar la titularidad en el Olympiacos, Armando González tiene otro objetivo importante durante las próximas semanas, pues se perfila como uno de los candidatos a recibir una nueva convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre. Salvo que aparezca alguna lesión o una decisión inesperada del cuerpo técnico, la Hormiga cuenta con argumentos para ser considerado gracias a sus actuaciones recientes en el fútbol europeo. En esta ventana internacional, México tiene previsto enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, primero como visitante el sábado 14 de noviembre y posteriormente como local el martes 17. Por ahora, su presencia todavía no está confirmada, pero una buena actuación contra Rennes podría ayudarlo a fortalecer su candidatura.