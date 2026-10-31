Armando González recibió otro golpe de parte de su DT en el más reciente partido del Olympiacos en la Liga de Grecia.

Justo cuando parecía que la fortuna finalmente comenzaba a sonreírle a Armando González en el Olympiacos, el delantero mexicano volvió a encontrarse con una situación bastante complicada bajo las órdenes de Imanol Alguacil. Después de convertirse en el héroe del conjunto griego al marcar el gol de la victoria contra Sparta Praga en la Europa League, la Hormiga recibió la oportunidad de ser titular en el siguiente compromiso, una contundente goleada de 5-0 sobre Kalamata. Todo apuntaba a que el canterano de Chivas comenzaría a tener mayor protagonismo, pero las decisiones del entrenador español volvieron a generar dudas sobre su verdadero lugar dentro del equipo.

La primera señal llegó durante el partido de media semana correspondiente a la Copa de Grecia, cuando Armando González quedó completamente fuera de la convocatoria del Olympiacos. Sin embargo, aquella decisión no generó demasiada preocupación entre los aficionados, pues el rival era el GS Marko, un equipo de Segunda División, por lo que parecía lógico que Imanol Alguacil aprovechara para darle descanso a algunos futbolistas importantes. De hecho, la Hormiga estuvo presente en el estadio, pero como un aficionado más desde las gradas, donde incluso convivió con seguidores del conjunto de El Pireo.

Armando González ha brillado en los partidos que ha jugado.

Sin embargo, las dudas regresaron este sábado durante el encuentro contra Kifisia, pues aunque Armando González volvió a aparecer en la convocatoria, Imanol Alguacil decidió dejarlo nuevamente en la banca. En su lugar, el entrenador español apostó por Roman Yaremchuk como centro delantero titular, a pesar de que el ucraniano no ha mostrado la contundencia esperada durante la temporada. De hecho, Yaremchuk terminó su participación sin registrar un solo remate a portería, una situación que ha comenzado a repetirse en varios encuentros y que provoca todavía más cuestionamientos sobre las pocas oportunidades que recibe el atacante mexicano.

Pero lo más preocupante llegó durante el desarrollo del partido, pues la Hormiga ni siquiera recibió la oportunidad de ingresar como suplente. A pesar de que estuvo realizando ejercicios de calentamiento y parecía existir la posibilidad de verlo nuevamente en acción, Imanol Alguacil prefirió utilizar a Marius Mouandilmadji como alternativa ofensiva. De esta manera, el canterano rojiblanco volvió a quedarse sin minutos, una decisión especialmente llamativa considerando que había respondido con goles en sus apariciones recientes y que parecía estar ganándose un lugar más importante dentro de las rotaciones del Olympiacos.

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Y si todavía existía alguna posibilidad de que Armando González ingresara durante los minutos finales, esta prácticamente desapareció al minuto 80, cuando Kifisia consiguió acercarse 1-2 en el marcador y puso en peligro la ventaja del Olympiacos. Ante esta situación, Imanol Alguacil decidió priorizar el orden defensivo para proteger el resultado, realizando modificaciones encaminadas a cerrar espacios y evitar el empate. Con esos movimientos, el entrenador español terminó agotando sus sustituciones y dejó definitivamente a la Hormiga sin actividad, completando así su segundo compromiso consecutivo sin disputar un solo minuto.

El posible plan de Imanol Alguacil con Armando González en Europa League

Aunque las decisiones de Imanol Alguacil generan incertidumbre, existe una posibilidad que podría explicar por qué Armando González no tuvo actividad durante los últimos dos compromisos. Y es que Olympiacos enfrentará al Stade Rennes este miércoles 4 de noviembre en la Europa League, una competición en la que el delantero mexicano ha conseguido mostrar algunas de sus mejores actuaciones desde su llegada al fútbol griego. Por eso, no se puede descartar que el entrenador español haya decidido reservarlo para tenerlo completamente descansado y darle una nueva oportunidad como titular en el torneo internacional.