Chivas todavía tiene mucho por disputar en el Apertura 2026, pero la directiva rojiblanca ya comienza a pensar en las altas y bajas de cara al Clausura 2027. Uno de los futbolistas cuyo futuro genera mayores dudas es Jonathan Pérez, quien prácticamente no ha tenido oportunidades bajo las órdenes de Gabriel Milito. A pesar de haber llegado como un refuerzo importante, el atacante no ha conseguido ganarse un lugar en las rotaciones del entrenador argentino, por lo que cada vez parece más probable que el Guadalajara analice una posible salida durante el mercado de invierno.

Sin embargo, la situación del futbolista acaba de dar un giro todavía más preocupante, pues para el partido de este sábado contra Atlante se confirmó que Jonathan Pérez será titular, pero con el equipo Sub-21 del Guadalajara. Esto significa que, en lugar de competir por minutos con el Primer Equipo en el Estadio Akron, tendrá actividad con la categoría juvenil. Aunque la decisión no representa una confirmación de que vaya a abandonar la institución, sí aumenta las dudas sobre el espacio que tiene actualmente dentro de los planes de Gabriel Milito, especialmente considerando la poca participación que ha recibido durante los últimos meses.

Y es que esta situación no resulta completamente extraña dentro del fútbol mexicano, pues es relativamente común que jugadores del Primer Equipo que han perdido protagonismo reciban minutos con la categoría Sub-21. En el propio Guadalajara existe un antecedente reciente con Isaac Brizuela, quien terminó disputando su último torneo en la institución con esta división después de dejar de ser considerado habitualmente para el máximo circuito. Por eso, la decisión de utilizar a Jonathan Pérez con los juveniles inevitablemente genera comparaciones, aunque todavía es demasiado pronto para asegurar que su historia con Chivas tendrá el mismo desenlace.

La principal razón para mantener activos a los futbolistas que no encuentran oportunidades en el Primer Equipo es evitar que pierdan completamente el ritmo de competencia. En ese sentido, darle minutos a Jonathan Pérez con la Sub-21 puede ayudarlo a mantenerse en condiciones futbolísticas mientras espera una nueva oportunidad con Gabriel Milito. Además, este tipo de decisiones también pueden resultar útiles si la directiva termina buscando una venta o un préstamo, pues un jugador que se mantiene en actividad suele tener mejores posibilidades de encontrar un nuevo destino que uno que pasa varios meses sin disputar encuentros oficiales.

Por ahora, habrá que esperar para conocer si Jonathan Pérez consigue regresar a una convocatoria del Primer Equipo antes de que termine el Apertura 2026, pues su situación todavía no está definida. Aunque resulta evidente que no ha conseguido encontrar un lugar importante dentro del esquema de Gabriel Milito, también es cierto que Chivas deberá afrontar un calendario más exigente durante el próximo semestre. Con la participación en la Concacaf Champions Cup, el Guadalajara necesitará contar con una plantilla amplia y alternativas suficientes para competir en varios torneos, por lo que desprenderse de jugadores sin encontrar reemplazos adecuados podría terminar siendo contraproducente.

La posición de Jonathan Pérez es extremo y eso reduce sus posibilidades de jugar con Gabriel Milito

Uno de los principales obstáculos que enfrenta Jonathan Pérez para consolidarse en Chivas es que su posición natural como extremo no tiene un espacio definido dentro del sistema táctico de Gabriel Milito. El entrenador argentino suele apostar por una formación con carrileros y futbolistas interiores, lo que obliga a los atacantes de banda a adaptarse a funciones distintas de aquellas en las que normalmente destacan. Este problema también ha afectado a Hugo Camberos y fue uno de los factores que complicaron la continuidad de Cade Cowell. Por eso, mientras Milito mantenga su esquema actual, las oportunidades de Pérez podrían seguir siendo muy limitadas, a menos que consiga adaptarse a una nueva posición o el cuerpo técnico encuentre una función específica para aprovechar sus cualidades.