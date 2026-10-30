Una de las escuelas de Chivas se hizo viral recientemente por un golazo que mostró el talento de varios jugadores.

Chivas se ha caracterizado históricamente por ser uno de los equipos que más importancia le da al desarrollo de sus fuerzas básicas en el fútbol mexicano. Esto no solamente responde a la enorme confianza que tiene la institución en el talento nacional, sino también a que formar futbolistas propios es una de las mejores alternativas para reforzar al primer equipo, especialmente considerando las limitaciones que enfrenta el Guadalajara en el mercado de fichajes por su tradición de jugar exclusivamente con mexicanos. Por eso, el trabajo que se realiza desde las categorías infantiles resulta fundamental para garantizar el futuro del Rebaño Sagrado.

Aunque normalmente los reflectores se concentran en los jugadores de las categorías Sub-19 y Sub-21, además de los futbolistas que comienzan a destacar con el Tapatío, en esta ocasión fueron los pequeños de la categoría 2015 quienes se robaron la atención de los aficionados rojiblancos. Y es que los niños, que actualmente tienen alrededor de 11 años, protagonizaron una espectacular jugada que comenzó a circular en redes sociales y que terminó en un auténtico golazo. Una muestra de que el talento de Chivas comienza a desarrollarse desde edades muy tempranas.

La anotación quedó registrada en un video compartido por la cuenta oficial de Chivas Punto Sur, donde se puede observar una extraordinaria jugada colectiva que demuestra el trabajo de formación que reciben los pequeños futbolistas. Todo comenzó con una serie de pases precisos y movimientos al espacio para superar a los rivales, incluyendo un pase filtrado y un toque de tres dedos que permitió darle continuidad al ataque. Finalmente, un excelente centro encontró a un compañero en posición de remate, quien consiguió mandar el balón al fondo de la portería y culminar una acción digna de cualquier equipo profesional.

Lo más llamativo es que la jugada no solamente sorprendió a quienes posteriormente encontraron el video en redes sociales, sino también a las personas que estaban presentes durante el partido. De hecho, en la grabación se alcanzan a escuchar las reacciones de asombro de los padres de familia, quienes no pudieron ocultar su emoción después de presenciar semejante anotación. Y no era para menos, pues el gol fue producto de una excelente coordinación colectiva, con movimientos, pases y decisiones que reflejan el talento y la preparación de los jóvenes rojiblancos.

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Por supuesto, todavía falta un largo camino para que estos pequeños futbolistas puedan pensar en debutar profesionalmente, pero actuaciones como esta permiten ilusionarse con el futuro del Guadalajara. Ahora, lo más importante será que continúen trabajando, aprendiendo y disfrutando del fútbol mientras avanzan en su proceso de formación. Con el paso de los años, algunos podrían tener la oportunidad de representar a Chivas en categorías de mayor exigencia, como la Sub-17, Sub-19 y Sub-21, con la ilusión de llegar algún día al Tapatío e incluso al primer equipo del Rebaño Sagrado.

Raúl Rangel ya fue a entrenar con los jugadores de Chivas Punto Sur

Además del espectacular gol de la categoría 2015, Chivas Punto Sur también compartió otro momento muy especial para sus jóvenes futbolistas, quienes fueron invitados a Verde Valle para entrenar con Raúl Rangel durante una de sus sesiones. La presencia del Tala provocó una enorme sorpresa entre los niños, quienes tuvieron la oportunidad de compartir un momento con el portero titular del Guadalajara y de la Selección Mexicana. Y es que no todos los días se puede entrenar frente a uno de los futbolistas mexicanos más destacados del momento, especialmente después de su importante participación con el Tricolor en el Mundial de 2026, una experiencia que puede convertirse en una enorme motivación para los futuros talentos rojiblancos.