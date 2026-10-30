Raúl Rangel se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de Chivas gracias al extraordinario nivel que ha mostrado bajo los tres postes, siendo fundamental para conseguir resultados positivos incluso en los partidos más complicados. Sin embargo, las cualidades del Tala van mucho más allá de sus atajadas, pues también destaca por su excelente juego de pies y su capacidad para participar en la construcción de las jugadas. Esto lo convierte prácticamente en un futbolista de campo más dentro del esquema de Gabriel Milito, quien necesita que su portero tenga una participación constante en la salida del balón.

Este rendimiento le ha permitido consolidarse como el portero titular de la Selección Mexicana y convertirse en uno de los futbolistas nacionales con mayores posibilidades de dar el salto al fútbol europeo durante los próximos mercados de fichajes. Aunque para muchos aficionados rojiblancos no existen dudas sobre su calidad, ahora también hay estadísticas que respaldan su gran momento. Y es que un análisis especializado colocó a Rangel entre los mejores guardametas de toda la Liga MX, demostrando que su importancia no depende únicamente de la percepción de quienes siguen sus partidos.

El estudio fue realizado por Statiskicks, cuenta especializada en el análisis de datos y estadísticas de fútbol, que evaluó el rendimiento de los porteros de la Liga MX tomando en cuenta diferentes aspectos de su juego. A diferencia de las comparaciones tradicionales, que suelen concentrarse en las atajadas y los goles recibidos, este análisis también consideró las salidas, el involucramiento en el juego, la retención del balón, la progresión mediante pases y las acciones como portero líbero. De esta manera, se buscó ofrecer una evaluación más completa de las características que exige el fútbol moderno.

Los resultados fueron especialmente positivos para el Guadalajara, pues Raúl Rangel apareció en el segundo lugar del ranking general, solamente por detrás de Esteban Andrada, de Monterrey. La diferencia entre ambos fue de apenas unos puntos, lo que confirma que el Tala se encuentra entre los guardametas más completos del campeonato. Además, su posición lo convierte en el portero mexicano mejor ubicado dentro de esta clasificación, un reconocimiento estadístico que respalda la confianza que ha recibido para defender la portería de la Selección Mexicana.

Estos números también refuerzan la idea de que Raúl Rangel cuenta con las condiciones necesarias para competir en el fútbol europeo, especialmente por su capacidad para adaptarse a sistemas que exigen una participación constante del guardameta. Sin embargo, también dejan claro que Chivas tendría un problema importante si decide desprenderse de su portero titular, pues encontrar a un sustituto con características similares no sería sencillo. Por eso, si algún equipo del Viejo Continente presenta una propuesta durante el próximo mercado, la oferta tendría que ser verdaderamente atractiva para convencer al Guadalajara de dejar salir a una de sus principales figuras.

Raúl Rangel confirmó que Chivas está para ser campeón de la Liga MX

Más allá de su gran momento individual, Raúl Rangel también dejó claro que sus objetivos siguen estando completamente ligados al éxito del Guadalajara. El guardameta aseguró que Chivas tiene las condiciones necesarias para competir por el campeonato de la Liga MX, una convicción que, según explicó, ha mantenido durante varios torneos. Además, recordó la enorme responsabilidad que representa defender al Rebaño Sagrado, al que considera el club más grande del país, y destacó que el objetivo del plantel debe ser recuperar el protagonismo y regresar a la institución a los primeros planos del fútbol mexicano, mensaje que refleja la confianza del Tala en el proyecto de Gabriel Milito de cara a la próxima Liguilla.