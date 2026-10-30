El Apertura 2026 está cada vez más cerca de terminar y, aunque todavía falta poco más de un mes para conocer al campeón, en Chivas resulta inevitable comenzar a pensar en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2027. La principal prioridad del Guadalajara sería encontrar un centro delantero que solucione los problemas de contundencia que ha mostrado el equipo durante el torneo. Sin embargo, las posibles incorporaciones no son el único tema pendiente, pues también habría varias salidas que la directiva tendría que analizar durante las próximas semanas.

Y es que, aunque Gabriel Milito ha conseguido darle una identidad futbolística bastante clara al Rebaño Sagrado, también existen jugadores que simplemente no han encontrado su lugar dentro del equipo. Algunos incluso han respondido de buena manera cuando reciben oportunidades, pero eso no ha sido suficiente para ganarse la confianza del entrenador argentino y tener mayor continuidad. Esta situación podría provocar que varios futbolistas busquen nuevos destinos para 2027, especialmente aquellos que necesitan sumar minutos para continuar desarrollando sus carreras.

Jonatahan Pérez ha tenido mínimas oportunidades.

Uno de los casos más llamativos es el de Jonathan Pérez, quien llegó al Guadalajara procedente del Nashville SC de la MLS como una incorporación que generó expectativas importantes. De acuerdo con las cifras que trascendieron sobre la operación, Chivas habría pagado alrededor de tres millones de dólares por su fichaje, una cantidad que representó la venta más cara en la historia del conjunto estadounidense hasta ese momento. Sin embargo, a pesar de la inversión realizada para incorporarlo, el mediocampista ofensivo no ha conseguido convertirse en una alternativa habitual para Gabriel Milito.

Lo más preocupante es la poca actividad que ha tenido desde su llegada, pues Jonathan Pérez apenas ha participado en tres partidos oficiales bajo las órdenes de Gabriel Milito durante los dos torneos que lleva en el equipo. Entre esos encuentros solamente acumula 27 minutos, lo que significa que ha disputado un promedio de nueve minutos por aparición. Una cifra demasiado baja para un futbolista que llegó como refuerzo y que, por sus condiciones técnicas, parecía tener argumentos suficientes para competir por un lugar dentro de la alineación rojiblanca.

Además, resulta todavía más extraño que Pérez no tenga mayores oportunidades considerando que ya demostró que puede responder cuando entra a la cancha. Un ejemplo ocurrió durante el Clásico Nacional contra América, cuando su ingreso ayudó a darle mayor orden defensivo al Guadalajara en un momento complicado del encuentro, después de que las Águilas consiguieran empatar y estuvieran presionando constantemente. Aquella actuación dejó buenas sensaciones, pero no fue suficiente para que Gabriel Milito comenzara a darle mayor protagonismo, por lo que su continuidad en el Rebaño Sagrado podría convertirse en uno de los temas a revisar durante el próximo mercado.

Jonathan Pérez tiene el mismo problema que Hugo Camberos y Cade Cowell: juega como extremo

Una de las principales dificultades que enfrenta Jonathan Pérez es que su posición natural no encaja del todo con el sistema táctico de Gabriel Milito, quien suele utilizar una formación con carrileros en lugar de extremos tradicionales. Este mismo problema ha complicado las oportunidades de Hugo Camberos y también influyó en la situación de Cade Cowell, quien terminó saliendo del Guadalajara en busca de mayor actividad. Aunque Pérez podría adaptarse a otras funciones dentro del campo, la competencia interna y las características que exige el entrenador argentino reducen sus posibilidades de jugar.