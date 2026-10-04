El comunicador destapó que en el Guadalajara habría dos elementos que estarían viviendo sus últimos momentos en la escuadra rojiblanca.

El Apertura 2026 sigue su rumbo, por lo que dentro de Chivas comienzan a sacar conclusiones sobre la planeación de cara al Clausura 2027, en donde algunos jugadores se estarían jugando su continuidad en la plantilla rojiblanca según destapó el comunicador de ESPN, Jesús Bernal.

El especialista en el día a día del Guadalajara reveló que Miguel Tapias y Jonathan Pérez serían los dos futbolistas que apuntarían a abandonar el redil en el próximo mercado de fichajes debido a la poca confianza que les tiene el entrenador Gabriel Milito, lo que se ha visto reflejado en los minutos recibidos durante el semestre.

“Apenas van 10 jornadas. ¿Qué jugadores son los que están comenzando a perfilarse para salir de la institución el próximo torneo? En este momento hay dos grandes candidatos:

“Número 1, Micky Tapias, que desde este certamen ya no estaba tan considerado. El torneo pasado prácticamente no jugó y en este ni siquiera suma minutos. Está muy claro de que el próximo torneo podría irse de la institución.

“Número 2, Johnny Pérez. Solamente tiene 12 o 13 minutos del Clásico Nacional, más un minuto que jugó en la fecha 1 y es todo lo que ha participado con Chivas desde que llegó a principios de este 2026. Para mí, son los dos grandes candidatos a salirse porque el técnico no los requiere”, explicó el comunicador en YouTube en el canal Legión Tapatía.

¿Quiénes podrían ser refuerzos de Chivas para el Clausura 2027?

Aunque es evidente de que es muy pronto para que el Guadalajara defina quiénes serán sus refuerzos para el próximo torneo, es evidente de que se podrían suscitar dos reincorporaciones para el Clausura 2027 que se trataría de Teun Wilke y Cade Cowell.

Hay que recordar que el regreso del Vaquero no está garantizado, debido a que su préstamo con el New York Red Bull es con opción de compra, mientras que la cesión de Wilke es sin opción de compra, por lo que la directiva tapatía sí lo espera de regreso.