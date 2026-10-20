Después de disfrutar una temporada con Armando González como el mejor delantero mexicano de la Liga MX, a Chivas le ha costado encontrar el mismo poderío ofensivo sin la Hormiga. Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Santiago Sandoval han tenido participación en el ataque rojiblanco, pero la directiva estaría buscando alternativas para reforzar esa zona del campo, y entre los nombres que ya aparecen en el radar del Guadalajara destaca un joven delantero que atraviesa un gran momento con Santos Laguna.

Se trata de Tahiel Jiménez, atacante de apenas 20 años que ha sorprendido durante el reciente renacimiento del conjunto de Torreón. El delantero registra una impresionante marca de cinco goles en sus últimos tres partidos, una efectividad que lo ha colocado bajo los reflectores y podría despertar el interés de distintos equipos. Su capacidad para encontrar la portería rival lo convierte en un nombre a seguir de cara a los próximos mercados de fichajes.

Aunque todavía es pronto para determinar cómo encajaría Jiménez en el sistema de Chivas, sus números en Primera División aún son reducidos: suma 40 partidos, seis goles y 1,305 minutos disputados. Por ello, todavía existen pocas referencias para evaluar su rendimiento a largo plazo en la máxima categoría. Sin embargo, el insider de Chivas Jon Barbón aseguró que el delantero de Santos sí está en la mira del Rebaño Sagrado, aunque eso no significa que exista una negociación en marcha.

El propio reporte deja claro que, por ahora, Tahiel Jiménez solamente forma parte de una lista de futbolistas que el Guadalajara sigue de cerca. No hay indicios de que el club esté decidido a ficharlo ni de que hayan comenzado las negociaciones con Santos Laguna. Aun así, Chivas busca opciones para reforzar su delantera y el joven atacante sería uno de los nombres que la institución tiene bajo observación. Estar en el radar rojiblanco no significa que su llegada sea inminente, pero sí abre la puerta a que su nombre vuelva a sonar en el futuro.

Si el Guadalajara decide avanzar por el delantero, probablemente tendrá que competir con otros clubes interesados en sus servicios. Su buen momento podría atraer propuestas de equipos de la Liga MX e incluso del extranjero, pues el año pasado ya habría despertado el interés del Royal Antwerp de Bélgica. Para concretar una posible operación, Chivas tendría que ofrecerle un proyecto deportivo atractivo al futbolista y, además, convencer a los Guerreros de aceptar una negociación, por lo que el reto sería convertir el interés en una oportunidad real de fichaje para reforzar una posición que el equipo necesita apuntalar.

Alí Ávila, el otro delantero que muchos quieren ver en Chivas en el futuro próximo

Otro de los delanteros que una parte de la afición rojiblanca quisiera ver vestido de rojo y blanco es Alí Ávila, actual atacante del Querétaro. En el Apertura 2026 suma cuatro goles en 11 partidos y ha demostrado ser un futbolista peligroso dentro del área, precisamente una de las cualidades que muchos aficionados extrañan desde la salida de Armando González. Por ahora, no hay que confundir el deseo de la afición con un interés confirmado de la directiva, pero su rendimiento lo mantiene como un nombre atractivo para quienes esperan que Chivas encuentre un nuevo referente ofensivo.