El '4K' se mantiene como uno de los mejores artilleros de todo el futbol mexicano, no solo por su cuota goleadora, sino por su eficiencia frente a la portería rival.

La salida de Armando González de Chivas ocasionó que Gabriel Milito y su cuerpo técnico comenzaran a reinventarse para poder mantener al Rebaño con una ofensiva fresca y poderosa frente a las porterías rivales, encontrando en Ricardo Marín la solución en este Apertura 2026.

El ‘4K’ es el mejor romperredes del Guadalajara en el torneo con cinco anotaciones tras 11 jornadas; sin embargo, salió a la luz una estadística que confirmó que es el delantero más efectivo de todo el futbol mexicano pese a su silencioso trabajo, alejado de los reflectores.

Y es que el portal de estadísticas, Statiskicks, compartió una tabla con lo más destacado de toda la Liga MX en diversos rubros, en donde Ricardo Marín destaca entre los artilleros, ya que el atacante rojiblanco tiene el porcentaje de conversión más alto en ocasiones claras con un 71.4 por ciento.

Es decir, que de las ocasiones claras que ha registrado el atacante del Guadalajara, el 71.4 por ciento las ha definido de manera adecuada para sacudir las redes enemigas, siendo el registro más alto de todo el futbol mexicano, por encima de otros futbolistas como Henry Martín, Salomón Rondón, Lucas Ocampos, entre otros.

Ricardo Marín ha perdido punch en la delantera de Chivas

La realidad es que la labor de Ricardo Marín en Chivas no es solamente la de estar en el área para poder anotar goles, sino que suele salir del área grande para apoyar a sus equipos en la construcción de jugadas e inclusive, para habilitar a un compañero mejor ubicado.

Sin embargo, es evidente que la contundencia ha ido a la baja en el delantero rojiblanco, el cual no anota gol desde la jornada 9 cuando vacunó al América para poner el 0-2 momentáneo, por lo que el Guadalajara necesita que tenga mayor presencia en las próximas jornadas, sobre todo cuando Ángel Sepúlveda ya se reencontró con el gol con la diana del empate en el Clásico Tapatío contra Atlas.

Así va Ricardo Marín en la tabla de goleo del Apertura 2026