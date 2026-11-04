La defensora del Guadalajara sabe que será una misión complicada, pero dejó en claro que el Rebaño quiere propinarle una derrota a las Águilas antes del arranque de la Liguilla.

El Apertura 2026 está por llegar a su fin en la Liga MX Femenil, en donde Chivas Femenil deberá enfrentarse al América en el último partido de la fase regular, en donde se pondrá el orgullo en juego en una edición más del Clásico Nacional del Circuito Rosa.

Las Águilas ya tienen amarrado el primer lugar del Grupo 2 de la Liga MX con 34 puntos, por lo que aunque el Guadalajara les derrote, no podrán quitarles esa posición debido a que las rojiblancas tienen solamente 30 puntos; sin embargo, para las de Coapa es importante el partido debido a que corren el riesgo de perder el primer lugar de la tabla general, ya que Tigres y Rayadas las pueden superar.

Es por eso que Natalia Colín, defensora del chiverío femenil, destapó que respetan a las azulcremas, pero están enfocadas en hacer su partido para poder salir victoriosas de la cancha del Estadio Akron a unos días de arrancar la Liguilla del futbol mexicano.

“Sabemos que América ha estado bastante bien. Creo que trabajamos para cada partido y tomarlo con toda la seriedad que es y enfrentarnos a lo que nos toque.

“Nosotras nos basamos a toda la temporada, no creo que sería bueno basarnos a un solo partido. Obviamente queremos ganar y vamos a pelear para ganar, pero es del día a día que llevamos y de cosas de todos los días”, explicó la futbolista rojiblanca en Telemundo Deportes.

Natalia Colín vislumbra el Clásico como juego de Liguilla

“Sí, nosotras vivimos todos los partidos como si fueran de Liguilla, es lo que nos gusta, lo que nos ha ayudado a sentirnos bien y trabajar. Creo que desde la primera jornada eran partidos adelantados de Liguilla y así lo tomamos siempre.

“Con el trabajo que hemos estado haciendo, mantenernos ordenadas atrás y con confianza entrando al partido“, concluyó la defensora rojiblanca.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. América?

El último duelo de la fase regular entre Chivas Femenil y América se llevará a cabo el próximo viernes 6 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 19:06 horas, tiempo del centro de México.