El exdirectivo del Rebaño, Águilas y La Máquina analizó a los tres clubes y vislumbra al Guadalajara como el candidato más serio, incluyendo por el tema del "hambre".

Chivas está cerrando fuerte su participación en la fase regular del Apertura 2026, por lo que está peleando palmo a palmo el liderato de la tabla de posiciones de la Liga MX junto a América y Cruz Azul, por lo que estas tres escuadras son las favoritas al título.

Sin embargo, el exdirectivo de las tres instituciones, Ricardo Peláez, aseguró que de los tres clubes, por el proyecto y funcionamiento, percibe a Guadalajara como el máximo contendiente al campeonato, aunque recordó que por la falta de títulos recientes, se vuelven más peligrosos los rojiblancos sobre celestes y azulcremas.

“Cruz Azul viene de ser campeón y Campeón de Campeones. América con un tricampeonato muy reciente. El Guadalajara tiene más hambre, tiene más ganas, tiene más necesidad y ese es un factor que puede ser posible”, aseguró el ahora analista de ESPN.

Las razones por las que Chivas es su favorito al título del Apertura 2026

“Yo juro que el Guadalajara. Trae la inercia del torneo antepasado de los seis o siete juegos que terminó ganando el torneo, avanzando a la Liguilla. Siguiente torneo, fue el mejor equipo y base de la Selección Nacional. Quedó en Semifinales a pesar de que le quitaron cinco que pudieron ser siete.

“Gran cierre de torneo, gran torneo completo y este, por lo menos tiene que llegar a la Final. Sería continuar la construcción. Ya recuperó a Bryan González, ya recuperó el nivel futbolístico de Richy Ledezma, ya recuperó a Luis Romo, ya tiene a Diego Campillo y José Castillo.

“Es el único equipo que tiene dos contenciones, no uno y uno, dos fierros. Tiene a los mejores carrileros, a tres constructores como Efraín Álvarez, Piojo Alvarado y Brian Gutiérrez, que a lo mejor le falta levantar su nivel y tiene a tres centros delanteros“, concluyó.