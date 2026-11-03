El exentrenador de La Máquina sorprendió a todos al poner al Guadalajara como el mejor club de la Liga MX de cara al cierre del campeonato del Apertura 2026.

Chivas está registrando un espectacular cierre del Apertura 2026 en donde las victorias han regresado y sobre todo, el buen futbol, por lo que nuevamente los especialistas ponen al Rebaño como uno de los candidatos más serios al título de la Liga MX, en donde el entrenador Sergio Bueno lo pone por encima de América y Cruz Azul.

El exentrenador de La Máquina no se tocó el corazón y fue objetivo al analizar el cierre de la fase regular del futbol mexicano, en donde los tres clubes más importantes del balompié nacional están peleando el liderato de la tabla de posiciones al registrar 29 puntos a falta de dos jornadas.

Es por eso que Sergio Bueno admitió que por el estilo de juego, el Guadalajara es el equipo que apunta a tener mejor Liguilla, ya que destacó que todo el plantel ya asimiló el estilo de juego que propone Gabriel Milito.

“El que más me llena es el equipo tapatío. Es un equipo que domina mucho más que los demás un estilo de juego. Es un equipo muy equilibrado y que ahí está, empatado en puntos. Tiene una buena diferencia de goles, es la mejor defensiva de todos estos equipos que van liderando el campeonato, pero creo que estos jugadores se conocen de memoria y ya juegan como relojito, están bien afinados, tienen un gran entrenador que los ha hecho funcionar de manera muy importante.

“Es el que más me gusta en cuestión de su funcionamiento general, global, tiene a jugadores importantes en cada una de sus líneas y es al que pondría en primer lugar“, declaró el entrenador en entrevista para Claro Sports.

Sergio Bueno pudo dirigir a Chivas

El entrenador mexicano ha revelado recientemente que pudo ser entrenador de las Chivas en el 2009, en donde el Rebaño lo entrevistó, pero por alguna razón lo descartaron. Curiosamente, Santos Laguna en ese momento lo buscó y aceptó el puesto.

Sin embargo, la directiva del Guadalajara reviró y le informó que era el elegido para dirigir a los tapatíos, pero rechazó la propuesta debido a que ya tenía un acuerdo con los de la Comarca Lagunera.