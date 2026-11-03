El Apertura 2026 está a dos jornadas de ponerle punto final a su fase regular, en donde Chivas, América y Cruz Azul ya lograron clasificar a la Liguilla, en donde la polémica radica en definir al máximo candidato al título, en donde Ricardo Ferretti tiene a sus predilectos a levantar el trofeo de campeón.
El Tuca rompió el silencio y admitió públicamente que el Guadalajara tiene los argumentos para superar lo hecho el semestre anterior y llegar a la Final del futbol mexicano; sin embargo, un duelo determinante será el de la última jornada contra La Máquina, en donde se definirá al líder general de la competencia.
“Yo creo que llegar a la Final es un buen objetivo, estoy de acuerdo, porque ha ido evolucionando y creo que ahorita sí tienen para llegar a la Final, aunque para ganar, quién sabe. ¿Y sabes cómo va a llegar a la Final? Cuando se juegue Chivas contra Cruz Azul en la última jornada, porque ahí se va a decidir quién va a ser el número uno, porque no va a ser el América.
“Yo creo que si no llegan a la Final, ellos mismos van a sentirse que fue un fracaso. Yo digo de que si llegan, las probabilidades de Chivas son muy grandes. De los cuatro, América, Toluca, Cruz Azul y Chivas, al que veo menos (fuerte) es el Toluca”, explicó el entrenador en ESPN.
Tuca Ferretti señaló la debilidad de Chivas de cara a la Liguilla
“Chivas defensivamente bien, me gusta, pero falta que concrete más como lo hacía la Hormiga“, declaró breve y contundentemente el extimonel campeón con el Guadalajara en el Verano de 1997.
¿Con quiénes cerrarán el torneo Chivas, América y Cruz Azul?
|CLUB
|JORNADA 16
|JORNADA 17
|Chivas
|Club León
Nou Camp
|Cruz Azul
Estadio Akron
|América
|Pumas
Estadio Olímpico Universitario
|Tigres
Estadio Universitario
|Cruz Azul
|Tigres
Estadio Universitario
|Chivas
Estadio Akron