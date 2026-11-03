El exentrenador del Guadalajara considera que los tapatíos tienen amplias posibilidades de ser campeones, aunque todo dependerá de la última jornada.

El Apertura 2026 está a dos jornadas de ponerle punto final a su fase regular, en donde Chivas, América y Cruz Azul ya lograron clasificar a la Liguilla, en donde la polémica radica en definir al máximo candidato al título, en donde Ricardo Ferretti tiene a sus predilectos a levantar el trofeo de campeón.

El Tuca rompió el silencio y admitió públicamente que el Guadalajara tiene los argumentos para superar lo hecho el semestre anterior y llegar a la Final del futbol mexicano; sin embargo, un duelo determinante será el de la última jornada contra La Máquina, en donde se definirá al líder general de la competencia.

“Yo creo que llegar a la Final es un buen objetivo, estoy de acuerdo, porque ha ido evolucionando y creo que ahorita sí tienen para llegar a la Final, aunque para ganar, quién sabe. ¿Y sabes cómo va a llegar a la Final? Cuando se juegue Chivas contra Cruz Azul en la última jornada, porque ahí se va a decidir quién va a ser el número uno, porque no va a ser el América.

“Yo creo que si no llegan a la Final, ellos mismos van a sentirse que fue un fracaso. Yo digo de que si llegan, las probabilidades de Chivas son muy grandes. De los cuatro, América, Toluca, Cruz Azul y Chivas, al que veo menos (fuerte) es el Toluca”, explicó el entrenador en ESPN.

Tuca Ferretti señaló la debilidad de Chivas de cara a la Liguilla

“Chivas defensivamente bien, me gusta, pero falta que concrete más como lo hacía la Hormiga“, declaró breve y contundentemente el extimonel campeón con el Guadalajara en el Verano de 1997.

¿Con quiénes cerrarán el torneo Chivas, América y Cruz Azul?

CLUB JORNADA 16 JORNADA 17 Chivas Club León

Nou Camp Cruz Azul

Estadio Akron América Pumas

Estadio Olímpico Universitario Tigres

Estadio Universitario Cruz Azul Tigres

Estadio Universitario Chivas

Estadio Akron

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026