El '10' del Guadalajara contó cómo fue que decidió tirar su traspaso con las Águilas para cumplir su sueño de defender la rojiblanca.

La gestión de Alejandro Manzo y Javier Mier se ha caracterizado por la buena elección de refuerzos para potenciar a Chivas dentro de la Liga MX; sin embargo, uno de los factores que más ha destacado es que se han fijado en elegir a jugadores que se sientan identificados desde niños con el Rebaño, en donde uno de los más brillantes ha sido Efraín Álvarez.

Durante su estadía en Xolos de Tijuana, el mediocampista mexico-estadounidense brilló en toda la Liga MX, por lo que muchos clubes trataron de ficharle, en donde el América fue el más interesado, por lo que entabló negociaciones y habían alcanzado un acuerdo, pero una sorpresiva llamada desde la directiva del Guadalajara cambió su destino.

El ahora ’10’ del chiverío por fin habló públicamente sobre cómo se suscitó su llegada al redil, en donde en solo dos horas derribó el acuerdo con las Águilas y su representante cerró el acuerdo con el Rebaño, en donde el mediocampista ni siquiera revisó tema salarial con tal de ponerse la rojiblanca.

“Estaba casi cerca el América y cuando salió Chivas, mi representante me llamó y me dice: ‘ya está todo con América, pero me llamó Amaury o Manzo, no me acuerdo quién, que te quieren sí o sí, pero que ya’. Era un jueves en la noche y estaba en Selección, justo para la Copa Oro.

“‘Te quieren sí o sí’ y le dije: ‘yo quiero Chivas, ciérrame con Chivas. Ni me digas nada de cuánto voy a ganar, nada. Tú cierra’. Esto fue como a las 10 y ya me marcó como a las 12. Ya está todo lo de Chivas y tienes que viajar el sábado. El viernes hablé con Manzo, me dio la bienvenida y el sábado llegué, que nos dieron ese día libre. Llegué, firmé, hice las fotos y lo que sea, pero el domingo tenía que regresar al CAR, ya como nuevo jugador de Chivas. Bien chido.

“No sé, la verdad siempre tuve el sueño de jugar acá. No sé, la rayada siempre me gustó más y más cuando fueron a jugar estos allá (a Los Ángeles), cuando jugamos contra ellos se llenó el estadio de puros Chivas“, explicó el el podcast Cracks y Mortales.

Los números de Efraín Álvarez en Chivas