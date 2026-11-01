Efraín Álvarez fue una de las figuras de Chivas en la victoria ante Atlante por el Apertura 2026. Tras el encuentro reveló por qué dentro del vestidor son una gran familia.

Uno de los grandes regresos que tuvo Chivas en el partido de ayer fue el de Efraín Álvarez, quien se reencontró con un buen futbol para que el Rebaño Sagrado se encuentre rápido con el gol ante un rival que podía encerrarse en el fondo. Tras el partido, Efra explicó en una frase por qué el equipo de Gabriel Milito tiene una enorme unión para ser resiliente y mantenerse juntos por un mismo objetivo.

Una de las preguntas que se encargó de responder el técnico argentino en conferencia de prensa fue en relación con la falta de minutos de Hugo Camberos. Sobre aquel cuestionamiento, el timonel rojiblanco señaló que la decisión se debe a una cuestión táctica, pero que primero está lo colectivo sobre lo individual. “Por suerte tenemos jugadores muy centrados, donde todos tenemos claro cuál es el objetivo y estamos todos en esa misma dirección”, expresó.

Uno de los jugadores que era tenido en cuenta como primera opción en cada partido fue, sin duda, Efraín Álvarez, quien ayer volvió a ser titular y se despachó con una tremenda actuación. Tras lo sucedido ante Atlante, el mediocampista rojiblanco habló de la comunión que hay dentro del vestidor al explicar por qué está unido.

Efraín Álvarez habló de la unión dentro de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Sí, el grupo siempre ha estado bien, a pesar de los resultados, que son importantes, el grupo ha estado bien. Son juegos que a veces no nos toca ganar, pero también no hemos perdido. Tan así que queríamos ir de líderes ya de una vez, que nadie nos alcance, pero pues son parte de. Pero el grupo siempre ha estado, nos estamos apoyando y, como dices, el grupo siempre está unido y queremos esto”.

Gabriel Milito confirmó que se emocionó con el golazo de Efraín Álvarez

En conferencia de prensa, el técnico argentino confirmó que se emocionó con el golazo de Efraín Álvarez. “Fue así porque Efra viene trabajando mucho. Creo que este gol que hizo, que además fue un gol muy lindo, creo que lo venía buscando, lo necesitaba. Esperemos que le haga bien. Seguramente le va a hacer muy bien y a mí como entrenador de él en este caso me puse muy, muy contento. Realmente muy contento porque le da muchas cosas al equipo Efra y ese plus de hacer goles en esa posición es muy importante y que a todo su talento y a toda su asistencia, a toda su claridad a la hora de jugar le puede agregar gol lo hace mucho más completo y ese es el Efra que necesitamos. Por eso la alegría de haber marcado o sea el festejo”, declaró el argentino.

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¿A quién enfrenta de momento Chivas en la Liguilla del Apertura 2026?

Luego de lo sucedido en el Estadio Akron frente a Atlante, la gran pregunta que surge entre los aficionados de Chivas es quién será el rival de la Liguilla. Teniendo en cuenta que el Guadalajara de momento es segundo en la tabla general, su adversario en la Fiesta Grande es, de momento, León, que es séptimo.