Chivas superó sin ningún tipo de problemas a Atlante en el Estadio Akron. Tras el partido, Gabriel Milito habló sobre la falta de minutos para Hugo Camberos.

Uno de los jugadores que no paró de dar de qué hablar en medio de la lesión de Bryan González fue, sin duda, Hugo Camberos, quien no ve minutos desde el regreso del Cotorro. En conferencia de prensa tras la victoria ante Atlante, Gabriel Milito señaló que ayer tuvo una molestia y que la mayoría de las veces, para que juegue la joya rojiblanca, deben sacar a un futbolista importante.

Una de las críticas que siempre le reprocha la afición rojiblanca al técnico argentino es por qué no utiliza más a Camberos. La explicación rápida que se da es que el timonel rojiblanco no utiliza extremos, pero ante la baja de varios jugadores fue utilizado como carrilero y lo hizo de la mejor manera no solo para atacar, sino también para defender.

Luego de la victoria de Chivas ante Atlante, Gabriel Milito fue consultado sobre Hugo Camberos y la falta de minutos en su equipo. El técnico argentino afirmó que el viernes terminó con una dolencia en su tobillo y que no juega porque la dinámica del equipo necesita otro tipo de jugadores.

Hugo Camberos sin minutos desde el regreso de Bryan González a la titularidad. (Foto: IMAGO7)

“Hugo es un futbolista muy bueno. Ayer, haciendo el prepartido, se dobló el tobillo y no sabíamos si iba a estar disponible hoy, por eso manejamos otras alternativas. Pero cuando lo necesitamos ha estado ahí y respondió. Pero bueno, a veces a la hora de tomar una decisión o elegir para que juegue Hugo tenemos que quitar a alguno de los chicos y bueno, esas decisiones, siempre, hay jugadores que salen favorecidos y otros que a lo mejor con mis decisiones salen desfavorecidos, pero así es la dinámica de un grupo, así es la dinámica de un equipo de fútbol”, explicó el técnico argentino.

Y agregó: “Lo más importante es que él sabe que en algún momento quizás lo vamos a necesitar y que tiene que estar listo y preparado, y que lo más importante por encima de lo individual está el equipo. Y por suerte tenemos jugadores muy centrados, donde todos tenemos claro cuál es el objetivo y estamos todos en esa misma dirección. Lógicamente entiendo a la perfección cuando un jugador juega habitualmente, cuando un jugador juega menos, se entiende esa situación. Por eso intentamos acompañar y darle un trato como el que debe ser a los jugadores que menos juegan, porque en determinado momento quizás lo necesitemos y tienen que ser determinantes, sobre todo con las condiciones que tiene Hugo”.

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¿A quién enfrenta de momento Chivas en la Liguilla del Apertura 2026?

Luego de lo sucedido en el Estadio Akron frente a Atlante, la gran pregunta que surge entre los aficionados de Chivas es quién será el rival de la Liguilla. Teniendo en cuenta que el Guadalajara de momento es segundo en la tabla general, su adversario en la Fiesta Grande es, de momento, León, que es séptimo.