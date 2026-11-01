Chivas superó de la mejor manera a América en el Estadio Akron. Tras el partido, Gabriel Milito reveló por que se emocionó con el golazo de Efraín Álvarez.

Uno de los regresos importantes que tuvo Chivas en el duelo ante Atlante fue el de Efraín Álvarez, quien dio una brillante asistencia y anotó un golazo para cerrar la victoria rojiblanca. Tras el partido, Gabriel Milito confirmó en conferencia de prensa que se emocionó porque hace tiempo venían trabajando junto al mediocampista para que brille de esta manera.

Sin duda, uno de los jugadores que el Rebaño Sagrado necesitaba recuperar en esta recta final del Apertura 2026 era Efra. El exjugador de Xolos no había tenido un buen torneo: ingresaba en los segundos tiempos y no terminaba de marcar la diferencia, motivo por el cual se ganó la crítica de los chivahermanos.

Ayer, Chivas logró una victoria en gran medida por la actuación de Efraín Álvarez, quien fue clave para asistir a Santiago Sandoval en su segundo gol, mientras que marcó un golazo para sellar la victoria por 4-2. Luego de lo vivido ante Atlante, Gabriel Milito confirmó que se emocionó por el gran partido que completó el mediocampista rojiblanco.

Efraín Álvarez anotó un golazo para Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Fue así porque Efra viene trabajando mucho. Creo que este gol que hizo, que además fue un gol muy lindo, creo que lo venía buscando, lo necesitaba. Esperemos que le haga bien. Seguramente le va a hacer muy bien y a mí como entrenador de él en este caso me puse muy, muy contento. Realmente muy contento porque le da muchas cosas al equipo Efra y ese plus de hacer goles en esa posición es muy importante y que a todo su talento y a toda su asistencia, a toda su claridad a la hora de jugar le puede agregar gol lo hace mucho más completo y ese es el Efra que necesitamos. Por eso la alegría de haber marcado o sea el festejo”, declaró el argentino.

¿A quién enfrenta de momento Chivas en la Liguilla del Apertura 2026?

Luego de lo sucedido en el Estadio Akron frente a Atlante, la gran pregunta que surge entre los aficionados de Chivas es quién será el rival de la Liguilla. Teniendo en cuenta que el Guadalajara de momento es segundo en la tabla general, su adversario en la Fiesta Grande es, de momento, León, que es séptimo.