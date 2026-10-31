El Guadalajara se está enrrachando en el esta recta final de la Liga MX y comienzan a vislumbrarse los potenciales adversarios para la Fase Final.

Chivas está registrando un poderoso cierre de Apertura 2026 al registrar tres victorias en fila, en donde la más reciente es la goleada que le propinó por marcador de 4-2 sobre el Atlante, resultado que lo ha catapultado a los primeros lugares de la tabla de posiciones.

La realidad es que el Guadalajara está peleando los primeros lugares de la tabla de posiciones con América, Cruz Azul, Atlas y Toluca, en donde los recientes resultados de las Águilas abrieron la puerta al liderato, en donde los tapatíos llegaron a 29 puntos.

Después del empate entre los azulcremas y los Diablos Rojos, el chiverío se encuentra momentáneamente en el segundo lugar de la Liga MX, el rival para los Cuartos de Final, al día de hoy, sería el Club León, escuadra que disputará su duelo de la jornada 15 contra Cruz Azul este domingo 1 de noviembre.

Curiosamente, el duelo de la próxima jornada para el Guadalajara será frente a La Fiera, en donde podría ser un preámbulo del que podría ser uno de los compromisos de la serie de los Cuartos de Final, por lo que Gabriel Milito deberá estudiar de buena manera a los Panzas Verdes.

Así va la tabla de posiciones ACTUALIZADA

¿Cuáles son los partidos que le restan a Chivas en el Apertura 2026?

Club León en el Nou Camp en la jornada 16

Cruz Azul en el Estadio Akron en la jornada 17

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Club León?

El Guadalajara tendrá un cierre de torneo difícil, en donde deberá enfrentar a dos clubes que apuntan a estar en Liguilla, en donde el primero será contra el Club León, duelo que se disputará el próximo domingo 8 de noviembre en la cancha del Estadio Nou Camp en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.