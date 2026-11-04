El primer comentario que dejó Daniel Aguirre tras la victoria contra Atlante fue su frustración por los goles recibidos ante un rival que ya está eliminado del Apertura 2026. En su declaración a Telemundo, Dani dejó en evidencia que el principal adversario que los separa de la 13 no es el Atlas, el América, Cruz Azul o Toluca, sino ellos mismos y los errores no forzados que sirven para recortar la diferencia en el marcador.

A diferencia del Clausura 2026 y del Apertura 2025, los dirigidos por Gabriel Milito no mostraron el mismo despliegue futbolístico que los caracteriza para dominar a sus rivales. En algunos casos cayeron en un dominio pasivo, es decir, un control de balón sin sentido como ante Puebla, mientras que en otros directamente no encontraban los caminos para llegar al área rival y anotar.

El encuentro contra Atlante da mucho para ilusionar en Chivas, debido a que se volvió a ver a jugadores comprometidos tanto para defender como para atacar. Sin embargo, no hay que pasar por alto el hecho de que los Potros llegaron a este encuentro eliminados de la Liguilla y, a pesar de ello, lograron anotar por errores propios: el penal de Kevin Castañeda y el mal pase de Fernando González.

Kevin Castañeda cometió un penal evitable ante Atlante. (Foto: IMAGO7)

“Feliz de los tres puntos, feliz de los cuatro goles, pero siendo defensa no estoy feliz de los dos goles que concedimos. Creo que podemos mejorar en ese aspecto”, declaró Dani Aguirre a Telemundo luego de la victoria. En esa declaración, el defensa rojiblanco evidenció, implícitamente, que el Guadalajara es su propio adversario para alcanzar la 13.

Y no es la primera vez que por errores propios aparecen los goles del rival. Fernando González falla en la marca ante Toluca y Puebla, los dos goles de Tijuana llegan por una tibia marca en general del equipo tras el 5-0 parcial del Guadalajara, el 1-0 del Atlas es por estar mal parados, el primero del Querétaro es por un error de Luis Romo y los dos del Atlante son por culpa del Oso y Castañeda. Tampoco hay que olvidar que, por fallas compartidas entre Gabriel Milito, Efraín Álvarez y Diego Campillo, el América remontó un 0-2.

Fernando González no debe volver a errar en Chivas

No hay ninguna duda de que, junto a Roberto Alvarado y Raúl Rangel, Fernando González es uno de los puntos más altos de Chivas en el Apertura 2026. En este certamen, el Oso tuvo sus graves errores en las primeras tres jornadas, pero luego fue un pilar recuperando balones y siendo un elemento sorpresa que nadie esperaba que llegara cerca del área para finalizar jugadas, como centrar balones punzantes para Santiago Sandoval.

Sin embargo, a falta de dos partidos para que inicie la Liguilla de la Liga MX, el Oso no puede tener el error que tuvo ante Atlante cuando el marcador aún estaba 2-0. Esas fallas son un tiro en el pie para el propio equipo y en especial para un mediocampista resistido que comenzó a ganarse a la afición por aportar un plus a un equipo en el que se necesita jugar bien con los pies.