Chivas consiguió un triunfo sufrido ante Monterrey en el Gigante de Acero, pero los tres puntos llegaron en un momento importante para seguir sumando en la Tabla General y recuperar la confianza después de algunas actuaciones que habían dejado dudas. Ahora, el equipo de Gabriel Milito debe concentrarse en su próximo compromiso contra Atlante, aunque alrededor del Rebaño Sagrado siguen apareciendo noticias que dan mucho de qué hablar, desde una discusión entre compañeros hasta los posibles movimientos para el Clausura 2027.

Chivas calma las aguas y revela cómo están Diego Campillo y Fernando González tras su pelea

Una de las imágenes que más llamó la atención durante la victoria ante Monterrey fue la discusión entre Diego Campillo y Fernando González después del empate momentáneo de Diego Rossi. Sin embargo, el Guadalajara parece haber dejado atrás el incidente, pues publicó una fotografía en la que ambos futbolistas aparecen sonrientes durante los entrenamientos. “¡Buenos días! ¡Listos para comenzar con la sesión de hoy!”, escribió el club junto a la imagen, en un mensaje que ayuda a tranquilizar a la afición antes del encuentro contra Atlante, aunque ninguno de los jugadores ha explicado públicamente lo sucedido.

Matías Almeyda tiene noble gesto con los jugadores de Chivas

La victoria rojiblanca ante Rayados, conseguida gracias a un golazo de Roberto Alvarado, también dejó una imagen especial que no apareció en la transmisión televisiva. En un video compartido por José María Garrido, de Fútbol con Cerebro, se observa cómo Matías Almeyda se acerca a saludar de mano a los futbolistas de Chivas después del encuentro. El gesto llamó la atención por el vínculo que el entrenador argentino mantiene con el Guadalajara, especialmente porque varios de los jugadores que hoy integran el primer equipo pasaron por las Fuerzas Básicas durante su etapa en el club.

Chivas recorta distancia con el América en la Tabla General gracias a su derrota ante Pachuca, pero cae un puesto por culpa de Cruz Azul

Los resultados de la Jornada 14 también provocaron movimientos importantes en la clasificación. América perdió 2-1 frente a Pachuca, mientras que Cruz Azul derrotó 3-1 a Querétaro en La Corregidora. Con esto, Chivas quedó a solamente un punto del América, que suma 27 unidades, aunque terminó descendiendo al tercer lugar de la Tabla General. Esto se debe a que Cruz Azul alcanzó al Rebaño en puntos y lo superó por diferencia de goles, por lo que la pelea por los primeros puestos está cada vez más cerrada.

Chivas Femenil consigue un sufrido triunfo ante el Atlante

Las buenas noticias también llegaron desde el equipo femenil, pues las dirigidas por Antonio Contreras consiguieron una victoria de 1-0 sobre Atlante en la Jornada 12 del Apertura 2026. En la Cancha 1 del CAR, el Guadalajara tomó el control del encuentro y encontró rápidamente la ventaja gracias a un golazo de Mayra Pelayo desde fuera del área. Aunque las rojiblancas dominaron buena parte del partido y solamente pasaron un susto con una anotación rival anulada por fuera de lugar, tampoco consiguieron ampliar el marcador, por lo que terminaron llevándose los tres puntos por la mínima diferencia.

¿Volverán a Chivas Cade Cowell, Teun Wilke, Fidel Barajas y Francisco Méndez para el Clausura 2027?

Con el mercado de invierno cada vez más cerca, comienzan las dudas sobre el futuro de los futbolistas que Chivas tiene a préstamo, especialmente Cade Cowell, Teun Wilke, Fidel Barajas y Francisco Méndez. Sin embargo, de acuerdo con el periodista Jesús Bernal, ninguno tendría un lugar en los planes de Gabriel Milito para el Clausura 2027. En los casos de Cowell y Barajas, el principal obstáculo sería que ambos juegan como extremos, una posición que no forma parte del esquema habitual del entrenador argentino. Por su parte, Wilke no habría convencido por su rendimiento, mientras que Méndez tampoco ha logrado consolidarse en Necaxa y su anterior decisión de salir del Guadalajara complicaría un posible regreso. Por ahora, se trata de una valoración periodística y no de una decisión oficial del club, pero habrá que estar muy al pendiente.