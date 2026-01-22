Las Chivas de Guadalajara afrontan el receso en el Clausura 2026 de la Liga MX con la tranquilidad que le otorga el haber ganado sus primeros tres compromisos. El Rebaño Sagrado se mantiene como único líder y se ilusiona con pelear con el título gracias al buen trabajo de Gabriel Milito y el funcionamiento colectivo que se ve reflejado sobre el campo.

Se agota el tiempo para la salida de Érick Gutiérrez

El tiempo se agota para la directiva rojiblanca en sus intentos por encontrarles acomodo a los jugadores que no son tenidos en cuenta. La ventana de transferencia cierra el próximo 9 de febrero y la situación de Érick Gutiérrez sigue sin resolverse, por lo que el reportero Omar Villarreal informó que en caso de no encontrar equipo, el mediocampista continuará en el Guadalajara pero sólo vería acción con la Sub-21, ya que no se contempla su regreso a la plantilla principal.

El Femenil volvió a ganar y mantiene valla invicta

Por la Jornada 4 del Clausura 2026, Chivas Femenil se impuso por 2-0 como Querétaro en condición de local, gracias a las anotaciones de Denise Castro y Adriana Iturbide. Las dirigidas por Antonio Contreras suman tres victorias y un empate, ubicándose como uno de los tres escoltas de Rayados, único líder. Además, el Guadalajara es el único equipo que todavía no recibió goles en estas cuatro jornadas.

Cruz Medina ya es del Tapatío

Este miércoles, el Tapatío hizo oficial a través de sus redes sociales la llegada de Cruz Medina, mediocampista mexicoamericano de 19 años, como nuevo refuerzo para el Clausura 2026. El volante llega cedido por el San Jose Earthquakes de la MLS con opción de compra y fue presentado con un mensaje de bienvenida en las cuentas oficiales del club rojiblanco, destacando su talento y potencial para sumar al proyecto del Tapatío en la Liga de Expansión MX.

(@TapatioCD)

Ser bicampeón con Chivas, el sueño de Roberto Alvarado

En diálogo con TV Azteca, Roberto Alvarado compartió cuáles son sus grandes sueños a corto y mediano plazo, con Chivas, la Selección Mexicana y el Mundial como ejes centrales de su ambición: “Chivas campeón, obviamente. Poder estar en el Mundial y hacer historia en el Mundial, golecito en el Mundial y muchos con Chivas también. Hacer historia con la Selección de México, que se sienta orgullosa la gente de nosotros, como equipo y como mexicanos. Y después, cerrar el año también siendo campeón con Chivas”, expresó el atacante rojiblanco, dejando en claro su deseo de trascender tanto a nivel de clubes como con el combinado nacional.