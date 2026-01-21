Si hay un jugador de Chivas que parece tener casi asegurado su boleto al Mundial de 2026, ese es Raúl Rangel. El guardameta rojiblanco lleva varios años siendo convocado a la Selección Mexicana y ha brillado de forma constante en la Liga MX, lo que le ha permitido ganarse poco a poco la confianza de Javier Aguirre, aunque su rol dentro del Tri todavía no está completamente definido.

Y es que, si bien el Tala ha tomado cierta ventaja en meses recientes tanto por sus actuaciones con la Selección como por su nivel con Chivas, el Vasco aún no ha decidido quién será el portero titular en el Mundial. Ante esta situación, Aguirre volvió a ser cuestionado al respecto y respondió con cautela, evitando comprometerse con una elección definitiva.

De hecho, las palabras del estratega nacional dejan claro que Rangel sigue en una posición privilegiada, pero sin tener la titularidad asegurada. Aguirre colocó al guardameta de Chivas al mismo nivel que Luis Malagón, asegurando que ambos están por delante del resto: “Es cierto que Tala y Malagón van un paso por delante. Estamos en la búsqueda de un tercer portero que nos pueda ayudar”, explicó.

Por otro lado, el Vasco también dejó en claro que la portería no es un tema que le quite el sueño, incluso a pesar de que en las convocatorias recientes no ha aparecido Guillermo Ochoa. Aguirre fue tajante al asegurar que “no está preocupado por ese puesto”, dando a entender que se siente respaldado por el nivel actual de sus guardametas.

La Selección Mexicana jugará contra Panamá y Bolivia, y Raúl Rangel sería titular en un partido

Con los compromisos ante Panamá y Bolivia en los próximos días, todo apunta a que Raúl Rangel será titular en al menos uno de los encuentros. Esto le permitirá seguir siendo evaluado por Javier Aguirre, quien parece decidido a no definir aún un portero titular rumbo al Mundial, con el objetivo de mantener viva la competencia interna hasta el último momento.