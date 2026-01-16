Uno de los temas que más se ha hablado en los últimos cuatro años en México es sobre quién debe ser el arquero titular de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, pues la competencia está entre Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa.

Y sobre esta situación habló Jorge Campos, una de las voces más autorizadas en este tema, pues en zona mixta consideró que la afición se ha enfocado mucho en esto y realmente es algo que no tendría que causar preocupación.

“Voy a decir lo que digo cada cuatro años: Nunca hemos tenido problema en la portería, el que juegue, lo ha hecho muy bien, los que vayan, no va a haber problema; los problemas son de medio campo para adelante, de la defensa para atrás, exclusivamente con los porteros no hemos tenido problema, nunca escucho que digan que perdimos por el portero“, señaló.

“Yo creo que es más lo que se habla afuera, pero ya cuando estamos ahí nos transformamos; nadie se quiere equivocar, es una presión muy grande que tiene cada portero, pero la verdad yo no me preocupo“, finalizó.

Cabe mencionar que Raúl “Tala” Rangel se encuentra en un gran momento fubolístico desde el semestre pasado, pero durante el ciclo de Javier Aguirre el portero titular ha sido Luis Ángel Malagón, por lo que en los siguientes compromisos de la Selección Mexicana se definirá quién parará en la Copa del Mundo.

La convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá y Bolivia

PORTEROS

Ángel Malagón – Club América

– Club América Raúl Rangel – Chivas

– Chivas Carlos Acevedo – Santos Laguna

DEFENSAS

Richard Ledezma – Chivas

– Chivas Jorge Sánchez – Cruz Azul

– Cruz Azul Víctor Guzmán – Monterrey

– Monterrey Israel Reyes – Club América

– Club América Ramón Juárez – Club América

– Club América Eduardo Águila – Atlético de San Luis

– Atlético de San Luis Everardo López – Toluca

– Toluca Jesús Gallardo – Toluca

– Toluca Bryan González – Chivas

MEDIOS

Luis Romo – Chivas

– Chivas Erik Lira – Cruz Azul

– Cruz Azul Denzell García – FC Juárez

– FC Juárez Diego Lainez – Tigres

– Tigres Roberto Alvarado – Chivas

– Chivas Iker Fimbres – Monterrey

– Monterrey Carlos Rodríguez – Cruz Azul

– Cruz Azul Kevin Castañeda – Xolos

– Xolos Obed Vargas – Seattle Sounders

– Seattle Sounders Marcel Ruiz – Toluca

– Toluca Brian Gutiérrez – Chivas

– Chivas Gilberto Mora – Xolos

DELANTEROS