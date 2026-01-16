Si bien, Javier Aguirre consideró a ocho jugadores de Chivas para enfrentar a Panamá y Bolivia, solo dos jugadores rojiblancos tendrían su lugar seguro en la próxima Copa del Mundo, la cual será organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con una fuente de la Selección Mexicana del periodista Miguel Ángel Arizpe, ellos son: Raúl “Tala” Rangel y Roberto “Piojo” Alvarado, a pesar de que este último no pasa por un gran momento futbolístico.

“De los otros seis, siendo sincero, creo que ninguno estará en la lista final, ninguno. El que está haciendo los méritos es ‘La Hormiga’, sí, pero para su mala fortuna tiene en rival (sic.) a Germán Berterame, y lo que sí te digo es que a Javier le encanta él (el atacante Rayado)”.

En la columna de Miguel Ángel Arizpe se menciona que el “Vasco” Aguirre ya tiene a 23 futbolistas en su lista final y que solamente quedan tres boletos libres, por ello es que solo Raúl Rangel y Roberto Alvarado tendrían su lugar seguros de los ocho que el entrenador del TRI convocó para los encuentros de la siguiente semana.

Chivas vuelve a ser la base de la Selección Mexicana.

¿Qué jugadores de Chivas convocó Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y Bolivia?

Los convocados de Chivas para medirse a Panamá y Bolivia con la Selección Mexicana son: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando ‘Hormiga’ González