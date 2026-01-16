La Selección Mexicana dio a conocer la convocatoria de Javier Aguirre para los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia el 22 y 25 de enero, respectivamente, de cara al Mundial de 2026, donde Chivas domina la lista con ocho jugadores, mientras que América, Cruz Azul, Toluca y Monterrey tiene tres elementos cada uno.
Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando ‘Hormiga’ González, son los considerados por el “Vasco” Aguirre para estos dos enfrentamientos de preparación.
Si bien, en la CONCACAF Nations League 2025 el Club Deportivo Guadalajara aportó tres jugadores, es complicado considerar que fue la base del TRI en esa ocasión debido a que el América también aportó la misma cantidad.
¿Cuándo fue la última vez que Chivas fue la base de la Selección Mexicana?
Fue en la Copa América 2024 la última vez que el Rebaño Sagrado fue la base de la Selección Mexicana. Aquella vez el entrenador era Jaime Lozano y consideró a cuatro futbolistas: Raúl Rangel, Jesús Orozco Chiquete, Roberto Alvarado y Fernando Beltrán.
La convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá y Bolivia
PORTEROS
- Ángel Malagón – Club América
- Raúl Rangel – Chivas
- Carlos Acevedo – Santos Laguna
DEFENSAS
- Richard Ledezma – Chivas
- Jorge Sánchez – Cruz Azul
- Víctor Guzmán – Monterrey
- Israel Reyes – Club América
- Ramón Juárez – Club América
- Eduardo Águila – Atlético de San Luis
- Everardo López – Toluca
- Jesús Gallardo – Toluca
- Bryan González – Chivas
MEDIOS
- Luis Romo – Chivas
- Erik Lira – Cruz Azul
- Denzell García – FC Juárez
- Diego Lainez – Tigres
- Roberto Alvarado – Chivas
- Iker Fimbres – Monterrey
- Carlos Rodríguez – Cruz Azul
- Kevin Castañeda – Xolos
- Obed Vargas – Seattle Sounders
- Marcel Ruiz – Toluca
- Brian Gutiérrez – Chivas
- Gilberto Mora – Xolos
DELANTEROS
- Ángel Sepúlveda – Chivas
- Germán Berterame – Monterrey
- Armando González – Chivas