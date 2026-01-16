La Selección Mexicana dio a conocer la convocatoria de Javier Aguirre para los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia el 22 y 25 de enero, respectivamente, de cara al Mundial de 2026, donde Chivas domina la lista con ocho jugadores, mientras que América, Cruz Azul, Toluca y Monterrey tiene tres elementos cada uno.

Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando ‘Hormiga’ González, son los considerados por el “Vasco” Aguirre para estos dos enfrentamientos de preparación.

Si bien, en la CONCACAF Nations League 2025 el Club Deportivo Guadalajara aportó tres jugadores, es complicado considerar que fue la base del TRI en esa ocasión debido a que el América también aportó la misma cantidad.

Chivas es la base de la Selección Mexicana para los partidos ante Panamá y Bolivia.

¿Cuándo fue la última vez que Chivas fue la base de la Selección Mexicana?

Fue en la Copa América 2024 la última vez que el Rebaño Sagrado fue la base de la Selección Mexicana. Aquella vez el entrenador era Jaime Lozano y consideró a cuatro futbolistas: Raúl Rangel, Jesús Orozco Chiquete, Roberto Alvarado y Fernando Beltrán.

La convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá y Bolivia

PORTEROS

Ángel Malagón – Club América

– Club América Raúl Rangel – Chivas

– Chivas Carlos Acevedo – Santos Laguna

DEFENSAS

Richard Ledezma – Chivas

– Chivas Jorge Sánchez – Cruz Azul

– Cruz Azul Víctor Guzmán – Monterrey

– Monterrey Israel Reyes – Club América

– Club América Ramón Juárez – Club América

– Club América Eduardo Águila – Atlético de San Luis

– Atlético de San Luis Everardo López – Toluca

– Toluca Jesús Gallardo – Toluca

– Toluca Bryan González – Chivas

MEDIOS

Luis Romo – Chivas

– Chivas Erik Lira – Cruz Azul

– Cruz Azul Denzell García – FC Juárez

– FC Juárez Diego Lainez – Tigres

– Tigres Roberto Alvarado – Chivas

– Chivas Iker Fimbres – Monterrey

– Monterrey Carlos Rodríguez – Cruz Azul

– Cruz Azul Kevin Castañeda – Xolos

– Xolos Obed Vargas – Seattle Sounders

– Seattle Sounders Marcel Ruiz – Toluca

– Toluca Brian Gutiérrez – Chivas

– Chivas Gilberto Mora – Xolos

DELANTEROS