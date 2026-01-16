El nombre de Paco Jémez dejó una marca en el futbol mexicano y, en su momento, también estuvo ligado a Chivas. El entrenador español fue una opción real para el banquillo rojiblanco, según reconocieron exdirectivos del club, aunque el interés nunca se tradujo en un contrato. Hoy, varios años después, su carrera toma un nuevo rumbo: será auxiliar técnico en la Premier League.

Su principal antecedente en México fue su paso por Cruz Azul, donde dirigió entre 2017 y 2018. Al frente de La Máquina, Jémez destacó por una propuesta ofensiva y de posesión, poco habitual en ese momento dentro de la Liga MX, y logró clasificar al equipo a la Liguilla, aunque luego no pudo obtener los resultados necesarios en el momento decisivo.

Ese estilo, que también lo había caracterizado en Rayo Vallecano, fue el que lo colocó en el radar de Chivas. José Luis Higuera, entonces directivo rojiblanco, reconoció públicamente que Paco Jémez estuvo en los planes del club. “Llegaste a ser candidato para dirigir a Chivas pero ya estabas dirigiendo, no recuerdo si con Rayo Vallecano pero de alguna forma nos quedamos con esas charlas pendientes. Hubieras sido un gran técnico para Chivas, tenías un ADN especial para poder dirigir en el futbol mexicano, casi casi la selección, pero queda en el anecdotario”, le dijo en aquella ocasión.

El propio entrenador español también se refirió a esa posibilidad en su momento, señalando que dirigir a Chivas habría sido un honor, aunque aclaró que no existió una negociación avanzada. “Solo puedo decir que sería un honor volver a México y mucho más a dirigir a un equipo tan grande como Chivas”, dijo en 2020 a Mediotiempo.

Paco Jémez se suma al West Ham

Ahora, Paco Jémez vuelve a ser noticia por su salto al futbol inglés. El español de 55 años se integrará como auxiliar técnico del West Ham United, dentro del cuerpo técnico encabezado por Nuno Espírito Santo, en lo que será su primera experiencia en la Premier League, una de las ligas más exigentes del mundo y en el equipo donde supo actuar Chicharito Hernández.