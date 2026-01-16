La reciente convocatoria de Javier Aguirre volvió a colocar a Chivas en el centro de la conversación alrededor de la Selección Mexicana. La inclusión de nada menos que ocho futbolistas del Guadalajara para los amistosos frente a Panamá y Bolivia no solo habla del presente del Rebaño, sino que también reactivó un recuerdo que no pasa inadvertido en Verde Valle.

No es la primera vez que el “Vasco” apuesta fuerte por el conjunto rojiblanco en un proceso mundialista. Para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Aguirre incluyó a cinco jugadores de Chivas en la lista definitiva del Tri: Luis Ernesto Míchel, Jonny Magallón, Alberto Medina, Adolfo Bautista y Chicharito Hernández.

Chicharito y el Bofo Bautista antes del saque inicial en el Mundial 2010 (Getty Images)

En aquel proceso, el Guadalajara fue uno de los clubes que más futbolistas aportó a la Selección Mexicana. Solo Pumas de la UNAM se acercó a esa cifra, al llevar a Efraín Juárez, Pablo Barrera e Israel Castro. El Tri llegó en aquel Mundial hasta los octavos de final, donde perdió ante Argentina por 3-1.

El contexto deportivo del Rebaño en aquel entonces también guarda similitudes con el escenario actual. En el Clausura 2010, Chivas terminó la fase regular como sublíder general y accedió a la Liguilla. Sin embargo, con un plantel condicionado por las convocatorias, fue eliminado en Cuartos de Final por Monarcas Morelia, hoy extinto.

Los 8 convocados de Chivas a la Selección Mexicana

Ahora, de cara al Mundial 2026, el debate vuelve a instalarse. Para los compromisos ante Panamá y Bolivia, Javier Aguirre convocó a Raúl Rangel, Bryan Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma, Luis Romo, Ángel Sepúlveda, Roberto Alvarado y Armando González, una situación que genera inquietud por el impacto que una eventual convocatoria mundialista podría tener en la Liguilla de la Liga MX, en un torneo donde Chivas aspira seriamente a pelear por el título.