La convocatoria de la Selección Mexicana dada a conocer este jueves no pasó desapercibida, especialmente porque incluyó a ocho jugadores de Chivas, una cifra poco habitual en los llamados recientes al Tri. La explicación es clara: los partidos ante Panamá y Bolivia no corresponden a Fecha FIFA, por lo que Javier Aguirre únicamente pudo considerar futbolistas de la Liga MX.

Sin embargo, más allá del número de rojiblancos convocados, otra situación generó confusión tanto en la afición de Chivas como en la del futbol mexicano en general. En la lista aparecen Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, futbolistas que ya iniciaron procesos en selecciones menores de Estados Unidos, por lo que, para representar oficialmente a México, necesitan realizar un trámite especial ante la FIFA.

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma fueron convocados.

Ese trámite es conocido como One Time Switch, un procedimiento que permite a jugadores con dos o más nacionalidades renunciar a una selección para representar a otra. Como su nombre lo indica, es un cambio que solo puede realizarse una vez y es irreversible. En el caso de Brian Gutiérrez, su situación podría ser menos problemática, ya que sus partidos con Estados Unidos fueron amistosos y fuera de Fecha FIFA, algo que podría evitarle el trámite.

Sin embargo, el caso de Richard Ledezma es más complejo. Aunque el lateral derecho de Chivas tiene la intención de jugar con México, su historial con la selección de Estados Unidos lo obliga a gestionar formalmente el One Time Switch. Ledezma disputó un torneo oficial con el combinado de las Barras y las Estrellas, específicamente el Mundial Sub-20 de 2019, por lo que necesita la autorización y resolución del proceso ante FIFA para poder continuar su camino con el Tri.

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma necesitarán realizar sus trámites para ir al Mundial

De momento, los amistosos ante Panamá y Bolivia no representan un problema, ya que al no disputarse en Fecha FIFA no son reconocidos oficialmente por el máximo organismo del futbol. Esto abre la puerta para que Brian Gutiérrez y Richard Ledezma puedan ver minutos sin inconvenientes. Sin embargo, si su objetivo es tener actividad en Fechas FIFA y aspirar a un lugar en el Mundial, ambos deberán completar los trámites correspondientes ante la FIFA.