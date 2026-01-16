El buen ambiente que se respira en el vestidor de Chivas comienza a reflejarse en pequeños detalles que acompañan el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX. Una de ellas tiene como protagonista a Brian Gutiérrez, quien en sus primeros días como jugador rojiblanco ya recibió un particular apodo, cortesía de Armando González.

Tras su debut con triunfo por la Jornada 1 ante Pachuca, Brian Gutiérrez realizó una publicación en su cuenta de Instagram, donde demostró su alegría por estrenarse como rojiblanco. “Un debut especial gracias al esfuerzo colectivo y una victoria importante en casa”, escribió el mediocampista antes de recibir las felicitaciones de sus compañeros y de la afición.

Allí fue donde salió a la luz el apodo que le puso la Hormiga González al flamante fichaje: “Grande don Silverio”, le escribió el delantero en esa misma publicación. Aparentemente, el sobrenombre está ligado al parecido físico de Brian Gutiérrez con un personaje creado por el influencer oriundo de Jalisco, Emiliano López.

El apodo de la Hormiga González para Brian Gutiérrez (Instagram)

Dentro del campo, esa conexión también empezó a notarse rápidamente. En la Jornada 1 frente a Pachuca, Brian Gutiérrez tuvo participación directa en la jugada del gol con el que la Hormiga González abrió el marcador ante Pachuca, en la victoria por 2-0, anticipando lo que puede ser una posible sociedad en la ofensiva rojiblanca.

Brian Gutiérrez y Armando González, convocados a la Selección Mexicana

Brian Gutiérrez y Armando González fueron convocados recientemente a la Selección Mexicana, aunque con realidades distintas. Para el mediocampista rojiblanco se trata de su primer llamado al Tri, a la espera de completar el trámite administrativo que le permita representar oficialmente a México, luego de haber integrado procesos juveniles con Estados Unidos. En el caso de la Hormiga, su convocatoria se enmarca en una fuerte disputa por ganarse un lugar como tercer centrodelantero, en una competencia directa con Germán Berterame, de Rayados.