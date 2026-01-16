Armando “Hormiga” González fue uno de los convocados por Javier Aguirre para enfrentar con la Selección Mexicanaa Panamá y Bolivia de cara al Mundial de 2026, pero para nada tendría su boleto asegurado a la próxima fiesta del futbol.

De acuerdo con la columna de Miguel Ángel Arizpe, solo dos futbolistas del Club Deportivo Guadalajaratendrían su boleto seguro a la Copa del Mundo, mientras que los otros seis que convocó el “Vasco” es poco probable debido a que en su lista ya tiene considerados a 23 elementos.

Según una fuente del periodista de Mediotiempo, a Javier Aguirre le gusta mucho Germán Berterame, por lo que llevaría la delantera a pesar de que la “Hormiga” González es el artillero del momento en la Liga MX.

“De los otros seis, siendo sincero, creo que ninguno estará en la lista final, ninguno. El que está haciendo los méritos es ‘La Hormiga’, sí, pero para su mala fortuna tiene en rival (sic.) a Germán Berterame, y lo que sí te digo es que a Javier le encanta él (el atacante Rayado)”.

“Ellos saben que en el Tri solo faltarán 3 sitios. Javier tiene unos 23 ya en su lista, pero los nuevos saben que van a ver qué sale”, agregó la fuente de Miguel Ángel Arizpe.

Armando González pasa por un gran momento futbolístico.

Cabe mencionar que Armando “Hormiga” González se llevó los reflectores en el Torneo Apertura 2025 tras ser uno de los campeones de goleo y en el Torneo Clausura 2026 ya suma un tanto, pero no sería suficiente para convencer a Javier Aguirre.

¿A quiénes convocó Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y Bolivia?

PORTEROS

Ángel Malagón – Club América

– Club América Raúl Rangel – Chivas

– Chivas Carlos Acevedo – Santos Laguna

DEFENSAS

Richard Ledezma – Chivas

– Chivas Jorge Sánchez – Cruz Azul

– Cruz Azul Víctor Guzmán – Monterrey

– Monterrey Israel Reyes – Club América

– Club América Ramón Juárez – Club América

– Club América Eduardo Águila – Atlético de San Luis

– Atlético de San Luis Everardo López – Toluca

– Toluca Jesús Gallardo – Toluca

– Toluca Bryan González – Chivas

MEDIOS

Luis Romo – Chivas

– Chivas Erik Lira – Cruz Azul

– Cruz Azul Denzell García – FC Juárez

– FC Juárez Diego Lainez – Tigres

– Tigres Roberto Alvarado – Chivas

– Chivas Iker Fimbres – Monterrey

– Monterrey Carlos Rodríguez – Cruz Azul

– Cruz Azul Kevin Castañeda – Xolos

– Xolos Obed Vargas – Seattle Sounders

– Seattle Sounders Marcel Ruiz – Toluca

– Toluca Brian Gutiérrez – Chivas

– Chivas Gilberto Mora – Xolos

DELANTEROS