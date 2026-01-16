Armando “Hormiga” González fue uno de los convocados por Javier Aguirre para enfrentar con la Selección Mexicanaa Panamá y Bolivia de cara al Mundial de 2026, pero para nada tendría su boleto asegurado a la próxima fiesta del futbol.
De acuerdo con la columna de Miguel Ángel Arizpe, solo dos futbolistas del Club Deportivo Guadalajaratendrían su boleto seguro a la Copa del Mundo, mientras que los otros seis que convocó el “Vasco” es poco probable debido a que en su lista ya tiene considerados a 23 elementos.
Según una fuente del periodista de Mediotiempo, a Javier Aguirre le gusta mucho Germán Berterame, por lo que llevaría la delantera a pesar de que la “Hormiga” González es el artillero del momento en la Liga MX.
“De los otros seis, siendo sincero, creo que ninguno estará en la lista final, ninguno. El que está haciendo los méritos es ‘La Hormiga’, sí, pero para su mala fortuna tiene en rival (sic.) a Germán Berterame, y lo que sí te digo es que a Javier le encanta él (el atacante Rayado)”.
“Ellos saben que en el Tri solo faltarán 3 sitios. Javier tiene unos 23 ya en su lista, pero los nuevos saben que van a ver qué sale”, agregó la fuente de Miguel Ángel Arizpe.
Cabe mencionar que Armando “Hormiga” González se llevó los reflectores en el Torneo Apertura 2025 tras ser uno de los campeones de goleo y en el Torneo Clausura 2026 ya suma un tanto, pero no sería suficiente para convencer a Javier Aguirre.
¿A quiénes convocó Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y Bolivia?
PORTEROS
- Ángel Malagón – Club América
- Raúl Rangel – Chivas
- Carlos Acevedo – Santos Laguna
DEFENSAS
- Richard Ledezma – Chivas
- Jorge Sánchez – Cruz Azul
- Víctor Guzmán – Monterrey
- Israel Reyes – Club América
- Ramón Juárez – Club América
- Eduardo Águila – Atlético de San Luis
- Everardo López – Toluca
- Jesús Gallardo – Toluca
- Bryan González – Chivas
MEDIOS
- Luis Romo – Chivas
- Erik Lira – Cruz Azul
- Denzell García – FC Juárez
- Diego Lainez – Tigres
- Roberto Alvarado – Chivas
- Iker Fimbres – Monterrey
- Carlos Rodríguez – Cruz Azul
- Kevin Castañeda – Xolos
- Obed Vargas – Seattle Sounders
- Marcel Ruiz – Toluca
- Brian Gutiérrez – Chivas
- Gilberto Mora – Xolos
DELANTEROS
- Ángel Sepúlveda – Chivas
- Germán Berterame – Monterrey
- Armando González – Chivas