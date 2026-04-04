Se acerca el regreso de las Chivas de Guadalajara al Clausura 2026 de la Liga MX, donde lideran la tabla de manera exclusiva. Tras el parón por la Fecha FIFA y la victoria sobre Atlas en el Clásico Tapatío disputado en Estados Unidos, el Rebaño Sagrado volverá a la cancha este domingo, recibiendo a los Pumas de la UNAM en el marco de la Jornada 13.

Luis Romo regresaría contra Pumas

El Rebaño Sagrado también podría recibir un refuerzo importante para este encuentro: Luis Romo estaría en condiciones de regresar tras recuperarse de la lesión que lo marginó de los últimos encuentros. La presencia del capitán rojiblanco puede ser útil para regresar como líbero, o bien para hacerlo en el mediocampo, donde Omar Govea resultó lesionado.

Hormiga González, el jugador de marzo

El delantero Armando González fue elegido como el jugador del mes de marzo por la Liga MX, gracias a su destacada participación en los últimos partidos. Durante ese período, anotó un gol contra Atlas, sumó dos frente a Santos Laguna y logró marcarle a León y a Rayados, convirtiéndose en uno de los futbolistas más determinantes del Rebaño Sagrado en el arranque del Clausura 2026. La Hormiga es actualmente líder de goleo junto a Joao Pedro.

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Chivas Femenil ya está en Liguilla

A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, Chivas Femenil ya aseguró su lugar en la Liguilla del Clausura 2026 tras vencer 1-0 a Mazatlán, en un partido pendiente. Con este triunfo, el equipo dirigido por Antonio Contreras reafirma su buena racha y se prepara para disputar la fase final con la intención de, esta vez sí, poder estar a la altura ante las principales potencias del certamen.

(Liga MX Femenil)

Chivas va por récord en torneos cortos

Si mañana Chivas vence a Pumas en el Estadio Akron, superaría su récord histórico de triunfos en fase regular de torneos cortos, alcanzando 11 victorias en un solo torneo. Este logro reflejaría la consistencia del equipo de Gabriel Milito durante el Clausura 2026 y reforzaría su candidatura como uno de los favoritos para la Liguilla, consolidando su rendimiento tanto en casa como a lo largo de toda la fase regular.