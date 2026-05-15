El carrilero del Guadalajara destacó el deseo de todo el plantel rojiblanco por conquistar el trofeo de campeón, en donde poco a poco han ido silenciando a sus detractores.

Desde que arrancó el Clausura 2026, la mayoría de los especialistas han menospreciado a Chivas pese a que el Rebaño ha entregado grandes dividendos, situación que no ha incomodado dentro del redil, en donde Richard Ledezma decidió mandarle un recadito a los detractores rojiblancos.

El carrilero del Guadalajara dejó en claro que no han prestado atención a los comentarios negativos en contra del Rebaño Sagrado, ya que dejó en claro que desde el comienzo el objetivo final ha sido el levantar el trofeo de campeón de la Liga MX.

“Es algo de lo que siempre se habló desde que llegó Gabriel Milito, siempre queremos pelear por el campeonato, un buen torneo que hicimos historia. Desde la pretemporada estamos con que queremos esa copa.

“Todos estaban hablando de que no íbamos a llegar, que no íbamos a competir y estamos callando bocas. Obviamente nuestra afición nos está ayudando mucho”, declaró el carrilero en palabras para Chivas TV.

¿Cuál resultado necesita Chivas para avanzar a la Final del Clausura 2026?

El Guadalajara tiene el reglamento de su lado para la Semifinal contra Cruz Azul, ya que tras empatar a dos goles en el duelo de Ida en el Estadio Banorte, al chiverío le bastaría cualquier empate o cualquier victoria sobre La Máquina para asegurar su lugar en la Final. Cualquier triunfo de los celestes, por cualquier diferencia, les da el pase a los cementeros a la serie por el campeonato.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.