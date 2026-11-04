Chivas ha vivido uno de los torneos más irregulares desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco, pues durante el Apertura 2026 ha tenido que superar lesiones importantes, rachas sin ganar y algunas dificultades en su funcionamiento ofensivo. Sin embargo, el Guadalajara se mantiene en el segundo lugar de la Tabla General y volvió a convertirse en el principal candidato al campeonato. Y es que, a pesar de los altibajos, el Rebaño Sagrado ha conseguido mantener una fortaleza que podría resultar determinante durante la Liguilla.

Una de las grandes virtudes del Guadalajara durante el presente campeonato ha sido su capacidad para competir lejos del Estadio Akron, pues Chivas es el único equipo de toda la Liga MX que todavía no conoce la derrota jugando como visitante en el Apertura 2026. Este registro resulta especialmente importante considerando las dificultades que normalmente representa enfrentar a los rivales en sus propios estadios. Sin embargo, los dirigidos por Gabriel Milito han demostrado personalidad y solidez para conseguir resultados fuera de Guadalajara, una característica que podría convertirse en una de sus principales armas cuando comience la fase final.

Chivas no ha perdido como visitante.

La estadística resulta todavía más llamativa al compararla con el rendimiento de otros equipos importantes, pues América, Atlas, Toluca y Tijuana han perdido solamente un partido como visitantes durante el torneo. Incluso las Águilas y los Zorros han conseguido sumar más puntos fuera de casa que el Guadalajara, pero ninguno puede presumir el invicto que mantiene el Rebaño Sagrado. Por eso, el encuentro de este domingo contra León representa la oportunidad de cerrar sus visitas de la fase regular sin una sola derrota, un logro que confirmaría la competitividad del equipo de Gabriel Milito lejos del Estadio Akron.

Esta fortaleza podría ser fundamental durante la Liguilla, pues conseguir buenos resultados en los partidos de ida como visitante permitiría que Chivas llegara con ventaja a las vueltas en el Estadio Akron. Además, si el Guadalajara consigue terminar la fase regular entre los primeros lugares de la Tabla General, tendrá el beneficio de cerrar sus eliminatorias frente a su afición, una condición que suele representar una ventaja importante en las series de eliminación directa. Por eso, combinar su invicto fuera de casa con la fortaleza que ha construido como local podría ser una de las claves para pelear por el título del Apertura 2026.

Por lo pronto, el primer objetivo será mantener esta racha el próximo domingo contra León, un rival que necesita sumar puntos para asegurar su clasificación a la Liguilla. Después de ese compromiso, Chivas tendrá una pausa por la Fecha FIFA de noviembre antes de preparar su último partido de la fase regular contra Cruz Azul. Este encuentro será especialmente importante porque la Máquina se ha convertido en uno de los rivales más complicados para Gabriel Milito desde su llegada al Guadalajara. Además, ambos equipos se encuentran entre los principales candidatos al campeonato, por lo que el enfrentamiento podría servir como una prueba importante antes de comenzar la lucha por el título.

Chivas perdió dos partidos en el Estadio Akron este torneo, cuando había sido una fortaleza

Aunque el Guadalajara ha conseguido mantener su invicto como visitante, su rendimiento en el Estadio Akron ha sido ligeramente menos sólido que durante los torneos anteriores. Y es que, desde la llegada de Gabriel Milito, Chivas había convertido su casa en una auténtica fortaleza, donde habitualmente conseguía victorias y rara vez dejaba escapar puntos. Sin embargo, durante el Apertura 2026 el Rebaño Sagrado ya sufrió dos derrotas como local, una situación que contrasta con sus registros anteriores. Aunque no representa una alarma considerando que continúa entre los equipos con más triunfos en casa, recuperar esa seguridad será fundamental para afrontar una Liguilla en la que cualquier error podría costar la eliminación.