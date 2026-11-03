Chivas se prepara para enfrentar al León este fin de semana en un partido que promete ser mucho más complicado de lo que podría parecer por los resultados recientes. Y es que el Guadalajara llega motivado después de golear 4-2 al Atlante, mientras que los Esmeraldas vienen de sufrir una derrota contra Cruz Azul. Por eso, el Rebaño Sagrado parte como favorito para quedarse con los tres puntos, especialmente por el buen momento que atraviesa bajo las órdenes de Gabriel Milito. Sin embargo, León tiene razones de sobra para intentar frenar al conjunto rojiblanco y aprovechar la ventaja de jugar frente a su afición.

Y es que, aunque todos los equipos buscan ganar cada partido, León llega con una motivación especial: asegurar su clasificación a la Liguilla del Apertura 2026. Actualmente, los Panzas Verdes ocupan la séptima posición de la Tabla General, una ubicación que los mantiene en puestos de clasificación, pero que todavía no les garantiza disputar la fase final. Por eso, una derrota frente al Guadalajara podría complicar considerablemente sus aspiraciones, especialmente porque varios de sus perseguidores se encuentran lo suficientemente cerca como para aprovechar cualquier tropiezo.

La situación es especialmente delicada porque Santos, Monterrey, Pumas, Querétaro y Pachuca, equipos ubicados entre las posiciones ocho y doce, todavía tienen posibilidades de superar al León dependiendo de los resultados de las próximas jornadas. Si los Esmeraldas pierden contra Chivas y sus rivales directos consiguen sumar de tres puntos, podrían caer varios lugares en la clasificación. Por eso, la mejor manera de proteger su posición sin depender de otros resultados será derrotar al Rebaño Sagrado este domingo en el Nou Camp, un escenario donde buscarán hacer valer su condición de locales.

Sin embargo, Chivas tampoco llegará dispuesto a regalar puntos, pues el equipo de Gabriel Milito se encuentra en plena pelea por el liderato del Apertura 2026, después de alcanzar las 29 unidades y colocarse en la segunda posición de la Tabla General. Terminar en lo más alto de la clasificación representaría una ventaja importante para el Guadalajara, ya que le permitiría disputar como local los partidos de vuelta de todas sus eliminatorias de Liguilla, incluida una hipotética final. Por eso, el Rebaño Sagrado también tiene una motivación enorme para conseguir la victoria y mantener la presión sobre América y Cruz Azul durante las últimas jornadas del campeonato.

La mejor noticia para Gabriel Milito es que Chivas finalmente está muy cerca de recuperar a todos los futbolistas que estuvieron lesionados durante las últimas semanas. Luis Romo, José Castillo y Brian Gutiérrez ya regresaron a las convocatorias del Guadalajara, mientras que Miguel Gómez, el último jugador que permanecía en rehabilitación, tiene previsto reincorporarse a los entrenamientos grupales este martes por la tarde. De esta manera, el entrenador argentino podría contar con prácticamente toda su plantilla para visitar al León, lo que le permitirá preparar diferentes alternativas tácticas y administrar mejor los esfuerzos de sus jugadores antes de la Liguilla.

Chivas también apunta a ganar el premio al mejor equipo de la temporada que se le escapó el semestre pasado

Además de buscar el liderato del Apertura 2026, Chivas tiene otro incentivo importante para sumar la mayor cantidad de puntos posibles: conquistar el reconocimiento al mejor equipo de la temporada. Este se determina mediante la tabla acumulada del año futbolístico, que contempla los puntos obtenidos durante el Apertura 2026 y el Clausura 2027, y está acompañado de un incentivo económico para el club que termine en la primera posición. El Guadalajara estuvo muy cerca de conseguir este reconocimiento durante la temporada anterior, por lo que la intención será mantener la regularidad durante ambos torneos y finalmente quedarse con un premio que se le escapó por poco. Así, cada victoria también tendrá un valor importante pensando en los objetivos del próximo semestre.