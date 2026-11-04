Chivas se está jugando el liderato de la Liga MX y el Club León su boleto a la Liguilla del Apertura 2026, por lo que el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX es sumamente importante para las dos instituciones y la competencia; sin embargo, la Comisión de Árbitros tomó una drástica decisión.

A unas horas de que se dispute el duelo correspondiente a la penúltima jornada de la Liga MX, el comunicador David Medrano destapó que el organismo rector de los silbantes decidió designar al colegiado Guillermo Pacheco para impartir justicia en el duelo entre rojiblancos y esmeraldas que pondrán punto final a las hostilidades de la fecha 16.

El motivo de la polémica es porque el árbitro de 31 años de edad no es uno de los hombres de confianza dentro de la Comisión, ya que no suelen designarle muchos partidos y la prueba es que en este Apertura 2026 solamente ha dirigido cuatro partidos en donde suele marcar muchos penaltis.

De los cuatro partidos que ha dirigido en este torneo, Guillermo Pacheco ha sancionado 7 penaltis, por lo que las alertas en el trabajo arbitral comienzan a preocupar en el entorno de Chivas y del León a unos días de que se lleve a cabo su compromiso.

Los números de Guillermo Pacheco en el Apertura 2026

¿Cuándo fue la última vez que dirigió un juego de Chivas?

El silbante ha tenido cerca de nueve partidos dirigidos en todo el 2026, por lo que no ha pitado ningún partido del Guadalajara en todo el año; sin embargo, la más reciente ocasión en que Guillermo Pacheco pitó un duelo del chiverío fue en los Cuartos de Final del Apertura 2025 contra Cruz Azul, duelo que terminó empatado sin goles.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Club León?

El Guadalajara tendrá un cierre de torneo difícil, en donde deberá enfrentar a dos clubes que apuntan a estar en Liguilla, en donde el primero será contra el Club León, duelo que se disputará el próximo domingo 8 de noviembre en la cancha del Estadio Nou Camp en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.