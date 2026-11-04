El entrenador dará a conocer su lista de seleccionados para el comienzo de la Nations League, en donde la incógnita es si mantendrá su confianza sobre los jugadores del Rebaño.

Chivas ha construido un proyecto deportivo poderoso dentro de la Liga MX, en donde ha ido contratando jugadores y potenciando al talento de sus fuerzas básicas hasta armar a un equipo protagonista, por lo que eso se ha visto reflejado recientemente en la Selección Mexicana.

El Guadalajara se convirtió en la base del Tricolor por la calidad de varios de sus futbolistas, por lo que muchos han acudido a los llamados para el Mundial e inclusive para la pasada Fecha FIFA, en donde algunos rojiblancos no tuvieron sus mejores exhibiciones, principalmente Raúl Rangel, por lo que ha surgido la inquietud sobre si Rafael Márquez le dará el voto de confianza o abrirá la puerta a la competencia por la portería nacional.

Sin embargo, el comunicador Rubén Rodríguez, destapó que la convocatoria se dará a conocer este jueves por la tarde y en la que el Guadalajara volverá a ser la base de la Selección Mexicana, en donde aseguró que el Tala Rangel será el primero en la lista.

“En territorio nacional, Chivas seguirá siendo la base de la Selección Mexicana con cinco o seis llamados. Evidentemente, con el Tala Rangel como la base, Luis Romo, Piojo Alvarado. Hay que ver si llama a Santiago Sandoval y otro por ahí que se pueda colar para hacer la lista final”, explicó el comunicador en un video para el portal Mediotiempo.

¿Quiénes fueron los convocados de Chivas en la Fecha FIFA de septiembre?

Raúl Rangel

Diego Campillo

Luis Romo

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Roberto Alvarado

¿Cuáles fueron los errores del Tala Rangel y Diego Campillo con México?

Durante el partido entre México y Estados Unidos, el Tricolor vivió una noche de pesadilla en donde el Tala cometió dos errores, uno cortando un centro, dejando un rebote para recibir el primer gol. Posteriormente, se equivocó en un pase, entregando la redonda para recibir otro gol.

En la recta final del partido, Diego Campillo también perdió la concentración y midió mal una pelota sencilla, perdiendo la carrera con el delantero estadounidense que definió con tranquilidad.