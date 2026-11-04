Aunque todos los reflectores están puestos en los tres clubes grandes que están en la cima, podría suscitarse una sorpresa por culpa de los rojinegros.

Chivas ha recuperado la memoria futbolística y el buen futbol en esta recta final del Apertura 2026 en donde está peleando por el liderato de la tabla de posiciones con América y Cruz Azul; sin embargo, en la contienda podría colarse el Atlas y nadie está hablando de ello.

Aunque es evidente que los rojinegros se encuentran escalones abajo de los tres punteros, la realidad es que el calendario de la Liga MX es más benévolo con ellos que los líderes, por lo que podrían registrarse complicaciones para el Guadalajara para amarrar el jugar en el Estadio Akron durante la Fase Final.

Rojiblancos, azulcremas y celestes cuentan con 29 puntos en el torneo, mientras que los Zorros apenas tienen 27; sin embargo, la problemática radica en que los rojinegros tienen en frente a dos rivales “a modo” para poder registrar dos triunfos y escalar peldaños en la tabla de posiciones, ya que solo les falta enfrentar al Pachuca y a los Bravos.

Por su parte, el chiverío es el club que tiene que lidiar con adversarios más complicados debido a que se medirá a dos equipos que están en puestos de Liguilla, mientras que Cruz Azul solo se enfrentará a uno y el América, también tiene duelos con dos equipos que están por debajo de la media tabla.

¿Contra quiénes cerrará Chivas el Apertura 2026?

JORNADA RIVAL SEDE POS. EN LA TABLA 16 Club León Nou Camp 7 17 Cruz Azul Estadio

Akron 3

¿Contra quiénes cerrará América el Apertura 2026?

JORNADA RIVAL SEDE POS. EN LA TABLA 16 Pumas Estadio Olímpico

Universitario 10 17 Tigres Estadio

Universitario 15

¿Contra quiénes cerrará Cruz Azul el Apertura 2026?

JORNADA RIVAL SEDE POS. EN LA TABLA 16 Tigres Estadio

Universitario 15 17 Chivas Estadio

Akron 2

¿Contra quiénes cerrará Atlas el Apertura 2026?