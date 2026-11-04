Chivas ha recuperado la memoria futbolística y el buen futbol en esta recta final del Apertura 2026 en donde está peleando por el liderato de la tabla de posiciones con América y Cruz Azul; sin embargo, en la contienda podría colarse el Atlas y nadie está hablando de ello.
Aunque es evidente que los rojinegros se encuentran escalones abajo de los tres punteros, la realidad es que el calendario de la Liga MX es más benévolo con ellos que los líderes, por lo que podrían registrarse complicaciones para el Guadalajara para amarrar el jugar en el Estadio Akron durante la Fase Final.
Rojiblancos, azulcremas y celestes cuentan con 29 puntos en el torneo, mientras que los Zorros apenas tienen 27; sin embargo, la problemática radica en que los rojinegros tienen en frente a dos rivales “a modo” para poder registrar dos triunfos y escalar peldaños en la tabla de posiciones, ya que solo les falta enfrentar al Pachuca y a los Bravos.
Por su parte, el chiverío es el club que tiene que lidiar con adversarios más complicados debido a que se medirá a dos equipos que están en puestos de Liguilla, mientras que Cruz Azul solo se enfrentará a uno y el América, también tiene duelos con dos equipos que están por debajo de la media tabla.
¿Contra quiénes cerrará Chivas el Apertura 2026?
|JORNADA
|RIVAL
|SEDE
|POS. EN LA TABLA
|16
|Club León
|Nou Camp
|7
|17
|Cruz Azul
|Estadio
Akron
|3
¿Contra quiénes cerrará América el Apertura 2026?
|JORNADA
|RIVAL
|SEDE
|POS. EN LA TABLA
|16
|Pumas
|Estadio Olímpico
Universitario
|10
|17
|Tigres
|Estadio
Universitario
|15
¿Contra quiénes cerrará Cruz Azul el Apertura 2026?
|JORNADA
|RIVAL
|SEDE
|POS. EN LA TABLA
|16
|Tigres
|Estadio
Universitario
|15
|17
|Chivas
|Estadio
Akron
|2
¿Contra quiénes cerrará Atlas el Apertura 2026?
|JORNADA
|RIVAL
|SEDE
|POS. EN LA TABLA
|16
|Pachuca
|Estadio
Jalisco
|12
|17
|FC Juárez
|Estadio Olímpico
Benito Juárez
|18