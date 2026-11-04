El mediocampista del Guadalajara rompió el silencio y dio pormenores de cómo se vivió y cuánto dolió el caer en Semifinales del torneo anterior en donde sentían muy cerca el título.

Chivas se ha convertido en uno de los equipos más poderosos de toda la Liga MX, por lo que el sueño de levantar el trofeo de Liga MX luce cada vez más cercano; sin embargo, uno de los pasajes más dolorosos fue la eliminación en Semifinales del Clausura 2026 frente a Cruz Azul, partido que dejó una herida en Efraín Álvarez.

El mediocampista con el dorsal ’10’ del Guadalajara admitió que en ese torneo sentían muy cerca el campeonato del futbol mexicano, por lo que dolió mucho la eliminación frente a La Máquina, en donde resaltó la impotencia por ser eliminados por la mala suerte de un desvío.

“Nos dolió mucho. Me acuerdo que cuando perdimos, llegamos al vestidor y callados todos, como por media hora. Así, sentados. La sentíamos tan cerca que decías: ¿por qué no pasó? Y te pones a ver el partido y tuvimos oportunidades de empatar, pero el gol que nos metieron, de nada (…) La afición toda metida, nosotros metidos, la familia toda metida. Lo sentíamos tan cerca que nos dolió mucho.

“Es lo que muchos dicen: que porque no estaban los seleccionados. Pero al final del día, todos estaban listos para jugar. Obvio que hubieran sido una ayuda muy grande, pero la verdad lo veo más de mala suerte que no nos pasó. Ciertas cosas que no acabamos las jugadas, pero veo el gol de ellos y digo: ‘no nos pueden ganar con ese gol’“, recordó Efraín Álvarez en palabras para el pocast Cracks y Mortales.

¿Cómo fue el resultado de Chivas y Cruz Azul en Semifinales?

Guadalajara llegó motivado a las Semifinales contra Cruz Azul tras remontarle a Tigres, en donde los rojiblancos y celestes empataron a dos goles en el duelo de Ida disputado en la cancha del Estadio Azteca.

Para el duelo de Vuelta, el Rebaño se fue abajo en el marcador por gol de Jeremy Márquez que Óscar Whalley no pudo detener. Sin embargo, unos minutos después, el Rebaño encontró el empate tras un gol de Omar Govea de media distancia.

El duelo fue de poder a poder, con emociones en las dos porterías; sin embargo, el destino decidió que el ganador fuera el equipo cementero tras un disparo de Palavecino que fue desviado y terminó incrustándose en la portería rojiblanca de manera increíble.