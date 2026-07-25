Buscó minutos fuera del Rebaño para impulsar su carrera, aunque la falta de oportunidades lo ha convertido en uno de los jugadores más olvidados por la afición rojiblanca.

La competencia en Chivas es cada vez más exigente y no todos los futbolistas logran abrirse camino hacia el primer equipo. Ante ese panorama, varios elementos optan por salir a préstamo en busca de minutos, continuidad y la posibilidad de demostrar que tienen condiciones para regresar al Rebaño con mayores argumentos. Uno de esos casos es el de Abraham Villegas, un nombre que muchos aficionados rojiblancos prácticamente han olvidado.

El defensor de 23 años dejó al Tapatío antes del Apertura 2026 para afrontar un nuevo desafío fuera de la institución. Sin embargo, su aventura lejos de Verde Valle no ha sido la esperada, ya que apenas ha podido disputar dos partidos oficiales, una cifra muy alejada de la continuidad que buscaba cuando aceptó salir temporalmente de Chivas.

(Captura Liga MX)

(Captura Liga MX)

Villegas llegó al conjunto rojiblanco tras formarse en las Fuerzas Básicas de Toluca, donde incluso fue campeón de la Liga MX Sub-23. Posteriormente se incorporó al Tapatío, equipo con el que fue sumando protagonismo hasta convertirse en una opción habitual dentro de la Liga de Expansión MX.

En su último torneo con el filial rojiblanco participó en 13 partidos, varios de ellos como titular. Habitualmente se desempeñó como lateral izquierdo, aunque también mostró condiciones para jugar como central por ese sector, una versatilidad que llamó la atención dentro de la estructura del club.

Pese a ello, la competencia por un lugar en el primer equipo terminó llevándolo a buscar minutos en otro destino. La intención era seguir creciendo y mantenerse en el radar de Chivas, pero la falta de oportunidades ha impedido que pueda consolidarse y mostrar el nivel que exhibió durante su etapa en el Tapatío.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Jugadores de Chivas que están cedidos