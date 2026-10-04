En el Estadio Akron, Chivas Femenil volvió a tener acción y superó por la mínima diferencia a FC Juárez en la jornada 10 del Apertura 2026. Samantha López fue la responsable de que el Guadalajara lograra llevarse tres puntos vitales en la tabla general de posiciones, a pesar del polémico gol que le anularon a Bianca Mora.

El equipo de Antonio Contreras había dejado dudas en los últimos partidos, ya que venía de superar a Cruz Azul por 1-0, pero no había podido ante Rayadas de Monterrey de local. Por esta razón, al técnico español le habían llovido varias críticas.

En los primeros 45 minutos, el marcador terminó sin goles, pero con unas Chivas que buscaron romper el cero. Alicia Cervantes, en el minuto 26, estuvo cerca del 1-0 con un disparo que se fue cerca de la portería de unas Bravas que inquietaron en más de una ocasión a Blanca Félix.

Chivas Femenil superó a FC Juárez con el gol de Samantha López. (Foto: IMAGO7)

En el segundo tiempo, el Guadalajara fue en busca de la victoria y se la encontró gracias a que Samantha López aprovechó un error de la portera de las Bravas, a quien se le escapó el balón, para anotar el 1-0. Tras la anotación, FC Juárez fue en busca del empate. Bianca Mora lo logró a minutos del final, pero se lo anularon por un supuesto fuera de juego.

Luego de lo vivido en el Estadio Akron, Chivas Femenil se mantiene en la segunda ubicación del Grupo 2 con 21 puntos, detrás de América. El próximo juego del Rebaño Sagrado será el domingo 18 de octubre para recibir a Necaxa.

Goles y polémicas de Chivas Femenil vs. FC Juárez