El entrenador español cumplió con el objetivo de llevar al Guadalajara a la Liguilla, pero debería jugarse su chamba contra América y Bravas.

Chivas Femenil ha logrado calificar a la Liguilla de la mano de Antonio Contreras por cuarto torneo consecutivo; sin embargo, el entrenador español sigue sin poder convencer a una parte importante de la afición pese a que el balance sigue siendo positivo durante su gestión, al menos en cuanto a resultados.

Sin embargo, el rendimiento del Guadalajara sigue dejando mucho qué desear para los aficionados, quienes sueñan con volver a ver a un equipo propositivo y poderoso como el que fue campeón en el Clausura 2022 bajo la tutela de Juan Pablo Alfaro, aunque evidentemente la idea futbolística de ambos entrenadores es sumamente distinta.

“Me quedo con este pedazo de equipo, el que estamos construyendo y el que siempre le dije a los chivahermanos y se los sigo diciendo: esté Antonio o esté quien esté, hay que distinguir dos cosas: el marcador y el resultado.

“El marcador hoy es a favor, 2-3 (tras ganarle al Toluca), pero el resultado es el trabajo desde que llegamos a Chivas. Esto ha cambiado y el que no lo vea, yo creo que ve poco“, declaró el entrenador en la conferencia de prensa posterior a la remontada frente al Toluca, defendiendo a capa y espada su proyecto.

¿Cuáles son los pecados de Antonio Contreras?

Estilo de juego poco atractivo

Triunfos apretados

Pocas oportunidades a canteranas

Problemas para cumplir regla de menores

Maltrato a jugadoras

Cambio de posiciones a varias jugadoras

Poca paciencia ante las críticas, agrediendo a reporteras.

Tres Liguillas y cada vez más lejos de la Final.

Debilidad en el Estadio Akron

¿Por qué Antonio Contreras debería jugarse su continuidad?

La verdad es que el estratega vivirá una semana de máxima presión debido a que se enfrentará al América en la cancha del Estadio Akron este viernes 6 de noviembre como parte de la última jornada del Apertura 2026; sin embargo, unos días después, tendrá que debutar en la Liguilla contra las Bravas de Juárez.

Estos resultados podrían marcar el rumbo de su proyecto, ya que le toca enfrentarse a las Águilas que viven un momento importante en el Circuito Rosa, siendo las actuales campeonas y presumiendo un poderío ofensivo importante.

Algunos reportes extraoficiales aseguran que su contrato termina este mes de diciembre, en donde la escuadra tapatía debe de analizar si es momento de dar un cambio en el timón o mantener la idea que propone el español, aunque ello siga generando distanciamiento de un sector importante de la afición.

Conclusión

En mi opinión, Antonio Contreras no es un mal entrenador, sin duda conoce muy bien el futbol femenil; sin embargo, no tiene el perfil para ser el líder de Chivas Femenil, el cual es un club GRANDE, en el que los resultados no bastan, sino que también es importante cuidar las formas de conseguir esos triunfos.