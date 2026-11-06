Rojiblancas y azulcremas se reencontraron en la cancha del Estadio Akron en el último duelo de la fase regular de la Liga MX

Las Águilas demostraron que son el equipo más poderoso de todo el Circuito Rosa al presionar desde el primer minuto en búsqueda de la portería defendida por Blanca Félix, en donde no tardaron mucho en abrir el marcador desde un tiro de esquina, en donde Gabriela García remató de cabeza, sin marca, para abrir el marcador.

El Guadalajara no logró demostrar resistencia, en donde las azulcremas dominaron de principio a fin, en donde los intentos a la ofensiva de las tapatías fueron por intentos individuales, ya que colectivamente no lograron hilvanar varios pases, por lo que el primer tiempo terminó 0-1 en favor de las de Coapa.

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Así llegó Chivas Femenil al Estadio Akron

Alineación del Rebaño

Gol del América