Chivas Femenil tendrá este viernes uno de los partidos más importantes de su temporada, pues recibirá al América en una nueva edición del Clásico Nacional, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026. El encuentro será el último compromiso de la fase regular antes del inicio de la Liguilla, por lo que representará una oportunidad inmejorable para que las rojiblancas demuestren si realmente están preparadas para competir por el campeonato. Además, el equipo dirigido por Antonio Contreras buscará cerrar el torneo con una victoria ante uno de los principales favoritos al título, un resultado que podría darle un impulso anímico importante de cara a los Cuartos de Final.

El Guadalajara llegará al Clásico Nacional atravesando uno de sus mejores momentos del Apertura 2026, pues las rojiblancas acumulan seis victorias consecutivas y han demostrado una enorme capacidad para superar partidos complicados. La mejor prueba llegó durante la jornada anterior, cuando visitaron al Toluca y consiguieron remontar una desventaja de dos goles para terminar imponiéndose por marcador de 3-2. En aquel encuentro, Alicia Cervantes volvió a convertirse en la gran protagonista al conseguir un doblete que permitió iniciar la remontada, manteniéndose como la máxima goleadora de Chivas Femenil en el campeonato con nueve anotaciones, por lo que será una de las principales amenazas para la defensa americanista.

Sin embargo, el desafío será especialmente complicado porque América Femenil llegará al Estadio Akron como líder del grupo y con la ofensiva más poderosa del campeonato, después de conseguir 60 goles. Las dirigidas por Ángel Villacampa atraviesan un momento extraordinario y vienen de conseguir dos goleadas consecutivas, primero por 7-0 contra Atlético de San Luis y posteriormente por 6-0 frente al Atlante. Además, las azulcremas cuentan con Geyse da Silva, quien encabeza la tabla de goleo del torneo con 21 anotaciones, por lo que la defensa rojiblanca tendrá que mostrar su mejor versión para contener a una de las delanteras más peligrosas de la Liga MX Femenil.

Por otra parte, los resultados registrados durante los primeros encuentros de la Jornada 14 permitieron definir el panorama del Guadalajara para la siguiente ronda, pues Chivas Femenil ya conoce a su rival para los Cuartos de Final: enfrentará a las Bravas de FC Juárez. La eliminatoria comenzará con el partido de Ida en Ciudad Juárez, mientras que la Vuelta se disputará en el Estadio Akron, donde las rojiblancas buscarán aprovechar el apoyo de su afición para conseguir la clasificación a las Semifinales. Por eso, el enfrentamiento contra América también servirá como una prueba importante antes de comenzar la Liguilla, especialmente por la exigencia que representa medirse a uno de los equipos más fuertes del campeonato.

¿Va por TV abierta el Chivas vs América Femenil de la Jornada 14?

Para los aficionados que quieran seguir el Clásico Nacional Femenil, la mala noticia es que el partido entre Chivas y América no tendrá transmisión por televisión abierta en México. Sin embargo, existen diferentes alternativas para disfrutarlo en vivo, incluyendo una opción completamente gratuita: el encuentro estará disponible en Amazon Prime Video y FOX One, pero quienes no quieran pagar una suscripción podrán verlo gratis a través de Tubi, plataforma que únicamente requiere crear una cuenta gratuita para acceder a la transmisión. Además, por supuesto, habrá seguimiento de lo más importante del partido en Rebaño Pasión.

¿A qué hora se jugará el Chivas vs América Femenil de la Jornada 14?

El Clásico Nacional Femenil se disputará este viernes 6 de noviembre de 2026 a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron. Chivas buscará aprovechar su condición de local para conseguir su séptima victoria consecutiva y llegar con la mayor confianza posible a los Cuartos de Final contra FC Juárez. Por su parte, América intentará mantener su gran momento ofensivo y cerrar la fase regular con otra victoria. De esta manera, el encuentro promete ser una de las pruebas más exigentes para el equipo de Antonio Contreras antes de comenzar la lucha por el título.