Chivas Femenil llegará a la última jornada del Apertura 2026 atravesando uno de sus mejores momentos del campeonato, pues las rojiblancas acumulan seis victorias consecutivas, de las cuales las primeras cinco fueron sin recibir un solo gol en contra. Una de las grandes protagonistas de esta racha ha sido Blanca Félix, quien se ha convertido en una pieza fundamental para mantener la solidez defensiva del equipo dirigido por Antonio Contreras. Por eso, antes del Clásico Nacional contra América, la experimentada guardameta habló para Chivas TV y reveló cuál ha sido el secreto detrás de los excelentes resultados del Guadalajara, que buscará cerrar la fase regular con una nueva victoria.

Curiosamente, Blanca Félix explicó que una de las principales razones del buen momento de Chivas Femenil es que las jugadoras han decidido concentrarse exclusivamente en el siguiente partido, sin distraerse demasiado con las estadísticas o los resultados que han conseguido anteriormente. De hecho, la portera reconoció que dentro del vestidor ni siquiera están pendientes de cuántas victorias consecutivas acumulan, pues su prioridad es continuar trabajando y cumplir con los objetivos inmediatos, mentalidad que les ha permitido mantener la concentración y evitar cualquier exceso de confianza, especialmente porque el equipo entiende que cada encuentro representa un desafío diferente y que los triunfos anteriores no garantizan nada.

Otro de los aspectos que destacó la guardameta rojiblanca fue la fortaleza mental que ha demostrado el Guadalajara para superar situaciones complicadas sin perder la calma. La mejor prueba llegó durante la jornada anterior, cuando Chivas Femenil visitó al Toluca y comenzó perdiendo por dos goles, pero consiguió reaccionar para terminar imponiéndose por marcador de 3-2. Para Blanca Félix, este tipo de resultados reflejan el carácter del grupo, pues las futbolistas han aprendido a mantener la confianza y realizar los ajustes necesarios incluso cuando las cosas no salen como esperaban.

Sin embargo, Blanca Félix también dejó claro que los resultados actuales no son producto de unas cuantas semanas de buen fútbol, sino de un trabajo constante que comenzó desde torneos anteriores. La portera considera que tanto las jugadoras como el cuerpo técnico han tenido que mostrar paciencia para desarrollar una idea de juego y mejorar diferentes aspectos individuales y colectivos. Aunque durante ese proceso existieron momentos complicados, el esfuerzo acumulado comienza a reflejarse dentro del terreno de juego.

Finalmente, otro de los secretos que reveló Blanca Félix fue la unión que existe dentro del vestidor de Chivas Femenil, especialmente después de la llegada de las nuevas incorporaciones. La guardameta destacó que las futbolistas que se integraron al equipo consiguieron adaptarse rápidamente a la dinámica del grupo, fortaleciendo la competencia interna y el compromiso con los objetivos colectivos. Esta situación ha permitido que todas trabajen en la misma dirección, sin importar quién tenga más minutos o protagonismo durante los partidos.

Blanca Félix admite la importancia de enfrentar al América y saldrán con todo por el séptimo triunfo

Por supuesto, Blanca Félix también habló sobre el Clásico Nacional de este viernes contra América y reconoció que se trata de un partido completamente diferente, en el que está en juego el orgullo rojiblanco y la única intención es conseguir la victoria. La guardameta explicó que siempre procura entrenar al máximo, pero que cuando llega el momento de disputar encuentros de esta magnitud experimenta una motivación especial, pues disfruta la presión de saber que cualquier error puede marcar la diferencia, la cual, lejos de intimidarla, esa exigencia la impulsa a mostrar su mejor versión.