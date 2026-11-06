El Pelado no quiere comparar su ciclo en Rayados con el que vivió en el Guadalajara, en donde sabe que son circunstancias muy diferentes.

Matías Almeyda es un entrenador que alcanzó la gloria durante su estadía en el banquillo de Chivas, en donde ganó varios títulos nacionales e internacionales, por lo que se ganó un prestigio envidiable dentro de la Liga MX, razón por la que el Monterrey lo convenció de regresar a México para este Apertura 2026.

Sin embargo, el Pelado aseguró que no viene presumiendo su palmarés obtenido en el Guadalajara, sino que volvió por el proyecto que convenció a la directiva de Rayados, en donde aprovechó para admitir que será difícil replicar el éxito que registró en la Perla de Occidente porque eran momentos, equipos y hasta directivos diferentes, aunque volvió para tratar de hacerlo.

“En lo personal absolutamente nada. Son momentos diferentes, clubes diferentes, situaciones diferentes y por ahí lo que marca la diferencia no está en mi. Yo no vengo diciendo: ‘miren que fui campeón’. Vengo por ser contratado y porque escucharon un proyecto, porque me han estudiado y en los lugares en que he estado, en su mayor parte, han encontrado un equipo que mantiene un estilo parecido, más allá de la diferencia de jugadores, de características, pero es muy difícil lograr lo que se logró en otros lugares. Vengo desafiando siempre, yo desafío este deporte desde los 15 años.

“No arriesgo nada porque no vivo del qué dirán, ni en lo bueno ni en lo malo. Quedan ligados como personas, no como títulos. Porque los títulos, siempre va a venir uno y va a ganar más. Los títulos no los consiguió Matías Almeyda nada más. Matías Almeyda tiene un staff, Matías Almeyda dirigía a ciertos jugadores, Matías Almeyda era contratado por ciertos dirigentes que lo ayudaron. No tomo eso como que fui yo.

“Siempre uno tiene que ser agradecido en los lugares en los que estuvo y más que nada en la gente, porque para que se logre un título es por muchas cosas, no es por una persona, ni por dos, ni por 10. Es todo un equipo, es la gente que no se ve que trabaja en cada club, en la gente que paga el ticket y apoya en momentos de dificultad”, explicó el entrenador en entrevista con TUDN.

¿Cuánto tardó Matías Almeyda en hacer campeón a Chivas?