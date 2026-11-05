El exjugador del Guadalajara rompió el silencio y admitió cuál es uno de los momentos más emotivos que tuvo en su carrera fue con la rojiblanca.

Chivas es el club más grande e importante de todo México, por lo que los jugadores que tienen la dicha de ser campeones con la escuadra rojiblanca suelen quedar marcados de por vida, convirtiéndose en leyendas tal y como lo es el exmediocampista José Juan Vázquez.

El Gallito fue pieza clave en el esquema de Matías Almeyda, consiguiendo varios campeonatos con la escuadra de Guadalajara, en donde el más destacado fue el de Liga MX del Clausura 2017, título que se consiguió precisamente por un gol suyo y que valió la estrella número 12 del Rebaño.

Sin embargo, tras una carrera llena de logros en todos los equipos en los que participó, José Juan Vázquez admitió públicamente que el mejor momento de su trayectoria fue justo cuando marcó el segundo gol contra Tigres y que valió el campeonato, recordando la locura que se vivió en el Estadio Akron esa tarde del 28 de mayo del 2017.

“El del campeonato de Chivas en el 2017. Porque lo meto, ya sí entra la pelota o no, sí entra y empiezas a ver a toda la gente aventando las cervezas, el agua, todo. Yo siempre festejaba con una maroma, lo hago y veo a mis compañeros y todo el estadio vuelto loco. Y aparte, llena de la afición, fue una locura“, recordó el Gallito en entrevista en el podcast ProLeón.

Gallito Vázquez catalogó como “injusta” su salida de Chivas

En entrevista con Rebaño Pasión, José Juan Vázquez recordó algunos detalles de su salida del Guadalajara en el 2020, por lo que consideró que fue injusta por el cómo se suscitaron las cosas, aunque admitió que se fue con la cabeza en alto y tranquilo tras intercambiar mensajes con Amaury Vergara.

Los números del Gallito Vázquez en Chivas

¿Por qué salió José Juan Vázquez de Chivas?

El mediocampista habría pedido salir del Guadalajara después del título de Liga, arribando a Santos Laguna. Sin embargo, de cara al Clausura 2020, volvió al redil por decisión de Ricardo Peláez, aunque su ciclo terminó de manera abrupta unos meses después debido a un acto de indisciplina que cometió junto a otros futbolistas debido a que habría acudido a una fiesta, misma que terminó con una denuncia contra Dieter Villalpando por un tema de índole sexual, por lo que la directiva demostró cero tolerancia.