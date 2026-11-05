Este extimonel del Guadalajara regresó a los reflectores después de más de 10 años fuera de la Liga MX y anunció a su nuevo club.

Chivas ha vivido momentos oscuros en los últimos 20 años, viviendo momentos de crisis severas por malas decisiones de los directivos que estaban a cargo, en donde una de las decepciones más grandes que registró el Rebaño fue la de la gestión de Carlos Bustos.

El entrenador argentino tuvo una destacada participación al frente del Monarcas Morelia, impregnándole un estilo ofensivo a la escuadra michoacana, por lo que llamó la atención dentro del Guadalajara, el cual se encontraba en caos con la presencia de varios personajes que se peleaban el poder dentro del club como Francisco Palencia, Rafael Puente Junior y Juan Manuel Herrero.

Fue por eso que tras la destitución de Benjamín Galindo del banquillo, se decidió darle el voto de confianza a Carlos Bustos para el Apertura 2014, en donde resultó un rotundo fracaso, ganando solamente dos partidos de los 10 que dirigió a la escuadra tapatía.

Fue por eso que Jorge Vergara perdió la paciencia y dio un cambio radical en la estructura del club, contratando a Néstor de la Torre para que tomara las riendas de la directiva y días después se selló el regreso al banquillo de José Manuel de la Torre para salir del problema porcentual.

¿Ahora dónde dirigirá Carlos Bustos?

El entrenador argentino se ha mantenido vigente en Sudamérica, dirigiendo a varios clubes como el Melgar o Alianza Lima de Perú, Blooming o The Strongest de Bolivia; sin embargo, ahora fue anunciado como entrenador del Unión Comercio, escuadra que milita en la Segunda División de Perú.

¿Cuáles fueron los números de Carlos Bustos con Chivas?

¿Cuáles equipos dirigió Carlos Bustos en México?