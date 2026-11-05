Uno de los jugadores que llegó a las Chivas de Matías Almeyda y no terminó de explotar como se esperaba fue, sin duda, Ronaldo Cisneros. El exjugador del Guadalajara tuvo un nuevo renacer en el futbol de Costa Rica al punto de que David Medrano informó esta tarde que estudian nacionalizarlo. De momento, es un hecho que Bryan Ruiz, a futuro, podría considerarlo si cumple con la parte legal.

La actualidad del exjugador del Rebaño Sagrado es de un resurgimiento futbolístico destacado, ya que lleva anotados 30 goles en poco más de 60 partidos. El atacante es goleador en la liga costarricense y es referente de uno de los grandes del país tico.

En medio de este contexto, la Selección de Costa Rica confirmó a Bryan Ruiz como su nuevo entrenador de cara al Mundial 2030. Y la gran pregunta que surge es si tendrá o no en cuenta a los extranjeros, como Ronaldo Cisneros, que brillan en el campeonato nacional.

Ronaldo Cisneros no para de brillar en Costa Rica. (Foto: IMAGO7)

Mientras se espera una información oficial, David Medrano confirmó en Mediotiempo que la selección tica estudia nacionalizar al exjugador del Guadalajara. “Mientras que en Costa Rica ya analizan la posibilidad de nacionalizar a Ronaldo Cisneros, desde México no le tiran nada al centro delantero mexicano. Es la sensación en el futbol de Costa Rica con la Liga Deportiva Alajuelense. Más de 30 goles en un año con el equipo y, sin embargo, no es considerado en la Selección Mexicana”, expresó el reconocido periodista.

Ronaldo Cisneros y su opinión sobre representar a la Selección de Costa Rica

Por otro lado, en las últimas semanas mantuvo diálogos con Ferlín Fuentes, insider de Alajuelense, en los que comentó que le gustaría jugar para la Selección de Costa Rica, pero comprende que los tiempos son justos teniendo en cuenta que la ley establece que para nacionalizarse necesita cinco años de residencia y él debutó con Alajuelense en agosto del 2025.

“Ha pasado mucho sobre mi cabeza porque me lo han preguntado. Conozco las leyes. Llegué a los 28 años, cinco años más y voy a tener 33 años. No sé qué tan útil sería yo para la selección. Hay un caso muy reciente de Julián Quiñones, quien representó a México siendo colombiano, pero llegó muy joven. Estoy muy agradecido con el país. Si en algún momento me llegaran a necesitar, claro que lo tomaría en cuenta y creo que toda mi familia diría que sí”, expresó.

¿Qué opina Bryan Ruiz sobre la posibilidad de nacionalizar extranjeros?

En medio de toda la información que surge, también está la postura de Bryan Ruiz, quien afirmó que son convocables aquellos que están nacionalizados. “Si muestran interés y se tienen que nacionalizar, ya sabiendo que están nacionalizados, son 100% convocables”, expresó el seleccionador de Costa Rica en TDMAX.