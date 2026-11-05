En la antesala del cierre del Apertura 2026, Sergio Dipp aseguró que Gabriel Milito tiene condiciones para ser campeón de la Liga MX.

El Guadalajara se alista de la mejor manera para enfrentar a León por la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, Sergio Dipp, reconocido analista deportivo, afirmó que Gabriel Milito tiene el perfil para ser campeón en el futbol mexicano y que su equipo tiene argumentos para cerrar como superlíder en la tabla general.

El agónico empate del América en el Clásico Nacional dejó al Guadalajara con la sensación de una derrota, mientras que el Querétaro develó fallas del equipo en el Apertura 2026. Frente al Atlas, Tigres y Necaxa se volvió a sumar con muchos interrogantes, mientras que frente a Rayados y Atlante se sumó con argumentos sólidos que invitan a ilusionarse, especialmente porque el resto de los candidatos tienen más dudas que certezas.

De cara a este cierre, Chivas busca finalizar en lo más alto de la tabla general y para eso necesita superar a León y a Cruz Azul en las próximas dos jornadas. Mientras se espera ver al Rebaño Sagrado ante la Fiera, Sergio Dipp envió un claro mensaje sobre Gabriel Milito y su equipo en la Liga MX.

Gabriel Milito busca cerrar en la primera o segunda posición de la tabla de posiciones. (Foto: IMAGO7)

“Chivas termina superlíder o no, desde mi perspectiva es irrelevante. Lo que el Guadalajara necesita es el título. Primer torneo de Milito llegaron a Cuartos de Final, segundo torneo de Milito llegaron a Semifinales. En este su tercer torneo, para mí es Final o fracaso. Final o fracaso para las Chivas, lleguen en el lugar que lleguen a la Fiesta Grande; lo que necesitan es meterse a la Final y salir campeones, porque si no, lo de Milito será anecdótico. Si Milito no corona su estancia en Chivas con un título, pasarán los años y diremos: ‘Qué bonito jugaron las Chivas de Milito, pero nunca ganaron nada’”, analizó.

Y agregó: “Lo que sí es Milito, hablando específicamente de él, sí parece un técnico de nivel campeón del fútbol mexicano. Lo que ha hecho con el Guadalajara, con menos individualidades que otros conjuntos. Yo veo a Milito y veo a un técnico con condiciones de campeón de fútbol, ha potenciado al plantel. Fíjate que tengo esa sensación de que Milito, aunque le falte todavía de enero a junio, si no sale campeón este año, capaz sí y ya no continúa, porque a mí me da la impresión de que a veces el medio del fútbol mexicano como que lo tiene un poco harto”.

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¿Cómo queda Chivas al momento en la Liguilla del Apertura 2026?

Chivas se encuentra virtualmente clasificado a la Liguilla del Apertura 2026 y, de esta manera, comienza a pensar cómo cerrar primero o segundo en la tabla general. De momento, el Rebaño Sagrado tiene seguro su lugar en los Cuartos de Final y, por ser segundo, estaría enfrentando a León en la Fiesta Grande, ya que se ubica en la séptima posición.