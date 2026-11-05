La Selección Mexicana finalmente anunció su convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre, en la que enfrentará a Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Aunque Chivas volvió a convertirse en la principal base del Tri con cinco futbolistas convocados por Rafael Márquez, la lista también dejó algunas ausencias que han llamado la atención de los aficionados rojiblancos. Y es que, a pesar del buen momento que atraviesa el Guadalajara en el Apertura 2026, hay varios jugadores importantes para Gabriel Milito que no fueron considerados por el entrenador nacional, algunos de los cuales parecían tener argumentos suficientes para recibir una oportunidad.

Uno de los casos más llamativos es el de Richard Ledezma, quien se ha convertido en una de las piezas más determinantes del Guadalajara jugando como carrilero derecho. Después de atravesar algunas semanas complicadas, el futbolista ha conseguido recuperar su mejor nivel y volver a ser fundamental tanto en ataque como en defensa. Sin embargo, Rafael Márquez decidió no incluirlo en su convocatoria, a pesar de que parece continuar evaluando alternativas para la lateral derecha, pues el entrenador prefirió llamar a Kevin Álvarez, futbolista del América que ha recibido numerosas críticas por sus actuaciones recientes.

Otro futbolista que sorprende por su ausencia es Bryan González, quien se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes de Chivas gracias a su intensidad, velocidad y capacidad para recorrer toda la banda izquierda. El Cotorro ha demostrado que puede aportar tanto en labores defensivas como en la generación de peligro, por lo que parecía una alternativa interesante para la Selección Mexicana. Además, su ausencia llama todavía más la atención considerando que Jesús Gallardo no ha mostrado durante el presente torneo la misma regularidad que lo caracterizó en otras etapas. Aunque González recientemente tuvo que superar una lesión, su regreso a la actividad ha sido positivo y podría haber representado una oportunidad para que Rafael Márquez probara una opción diferente por ese costado.

En el mediocampo también existe una ausencia importante, pues Omar Govea continúa sin recibir una oportunidad con la Selección Mexicana a pesar de haberse convertido en uno de los futbolistas más valiosos para Gabriel Milito. El mediocampista destaca por su inteligencia para distribuir el balón, organizar las posesiones y encontrar soluciones cuando el Guadalajara necesita superar la presión de sus rivales. Estas características podrían resultar especialmente útiles para el Tri, sobre todo considerando que la lesión de Álvaro Fidalgo dejó disponible un lugar entre las opciones de organización del mediocampo. Sin embargo, Rafael Márquez decidió apostar por otras alternativas, dejando fuera a un futbolista cuyo trabajo muchas veces pasa desapercibido, pero que resulta fundamental para el funcionamiento rojiblanco.

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Finalmente, Brian Gutiérrez tampoco fue considerado por Rafael Márquez, a pesar de ser el único futbolista de esta lista que formó parte de la Selección Mexicana durante el Mundial de 2026, bajo las órdenes de Javier Aguirre. Es cierto que el mediocampista atravesó algunas semanas en las que no consiguió mostrar su mejor versión, pero durante los compromisos más recientes del Guadalajara recuperó protagonismo y volvió a demostrar su capacidad para generar peligro en el último tercio del terreno de juego. Por eso, su ausencia resulta llamativa considerando la experiencia internacional que ya tiene y la mejoría que ha mostrado en las últimas jornadas, aunque también es posible que Márquez esté buscando evaluar otras alternativas para esa posición.

La falta de minutos de Hugo Camberos le pesa y no fue llamado a Selección Mexicana

El quinto caso es el de Hugo Camberos, cuya ausencia de la Selección Mayor resulta menos sorprendente debido a las pocas oportunidades que ha recibido con Chivas durante el Apertura 2026. El extremo había sido considerado en la primera convocatoria de Rafael Márquez, cuando tuvo mayor continuidad con Gabriel Milito gracias a la lesión de Bryan González, pero posteriormente regresó a un papel secundario dentro del Guadalajara. Sin embargo, esto no significa que haya quedado fuera de los planes del fútbol mexicano, pues Camberos fue convocado por Alex Diego para disputar dos partidos contra Chile con la Selección Sub-20.